Crecen las divisas por turismo en Colombia: reportan importante incremento frente a 2025

La generación de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros alcanzó en el primer semestre de 2026 los 5.619 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 4,9 % frente al mismo periodo de 2025. De este total, USD 4.742 millones correspondieron a viajes, con un incremento de 4,7 %, y USD 877 millones al transporte aéreo de pasajeros, que aumentó 6,2 %, de acuerdo con un reporte de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Este comportamiento estuvo acompañado por una mayor movilización aérea. Entre enero y julio de 2026, el tráfico de pasajeros en vuelos internacionales creció 4,4 % frente al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 14,8 millones de viajeros, lo que evidencia un aumento en la llegada de turistas desde mercados internacionales.

“El crecimiento del tráfico aéreo y de las divisas demuestra que el turismo continúa movilizando la economía nacional. Cada nuevo viajero representa oportunidades para las agencias de viajes, el alojamiento, la gastronomía, el transporte, los guías y las comunidades receptoras. Por eso, debemos seguir trabajando en conectividad, competitividad y promoción para que este dinamismo se traduzca en mayores beneficios para los territorios”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

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Proyecciones para fin de año

Esta organización proyecta que para el cierre de 2026 el tráfico aéreo podría alcanzar los 60 millones de pasajeros, cerca de un 5 % más que en 2025, mientras que las divisas asociadas al turismo podrían alcanzar los 12.000 millones de dólares.

“El reto no está únicamente en movilizar más pasajeros, sino en lograr que una mayor conectividad se traduzca en más oportunidades para los destinos, más consumo local y una mayor permanencia de los viajeros. Colombia tiene una gran oportunidad para seguir consolidando al turismo como un sector estratégico para la economía y el desarrollo regional. En ese propósito, las agencias de viajes cumplen un papel fundamental, al conectar la oferta aérea con los productos y experiencias de los territorios, dinamizar la comercialización de los destinos y acompañar a un viajero que hoy tiene más alternativas y exige cada vez mayor asesoría y valor agregado”, concluyó la dirigente gremial.

La generación de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros alcanzaron en el primer semestre de 2026 5.619 millones de dólares. Foto: Getty Images

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Más de 11.000 millones de dólares en divisas en 2025

Meses atrás, ProColombia destacó que el país registró ingresos por 11.166 millones de dólares por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes al cierre de 2025.

Esta cifra representa un incremento del 9,4 % en comparación con los 10.203 millones de dólares reportados en 2024, manteniendo una tendencia de crecimiento constante durante los últimos tres años, tras haber registrado 8.938 millones de dólares en 2023.

“Al analizar el comportamiento de los últimos años, se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la generación de divisas, pasando de 8.938 millones de dólares en 2023 a 10.203 millones de dólares en 2024, hasta alcanzar los 11.166 millones de dólares en 2025”, señaló ProColombia.