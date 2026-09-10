Panamá ofrece seguro médico gratuito a turistas colombianos desde el momento de su llegada: así funcionará

El Gobierno de Panamá anunció el lanzamiento del Seguro al Turista, un servicio que ofrece cobertura gratuita a turistas extranjeros y panameños residentes en el exterior que ingresen legalmente al país por vía aérea.

El beneficio, financiado por el Estado panameño a través de la Autoridad de Turismo (ATP), está disponible desde este jueves 10 de septiembre.

La póliza aplica durante los primeros 10 días de estadía y se activa automáticamente al recibir el sello de migración, sin trámites ni costos adicionales para el viajero.

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“Queremos que quienes visitan Panamá se sientan respaldados desde el momento en que llegan al país. Por eso, todo visitante internacional que ingrese a través de nuestros aeropuertos participantes contará con cobertura médica gratuita durante sus primeros 10 días de estadía, sin trámites adicionales. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso de ofrecer una experiencia segura, confiable y de calidad para quienes nos eligen como destino”, afirmó Gloria De León, ministra de Turismo de Panamá.

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Los aeropuertos participantes son: Aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá), Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico (Panamá), Aeropuerto Internacional Enrique Malek (Chiriquí), Aeropuerto Scarlett Martínez (Río Hato-Coclé), Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez (Colón) y Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall (isla Colón) - Bocas del Toro.

Cobertura

De acuerdo con la ATP, el Seguro al Turista incluye atención médica y hospitalaria por accidente o enfermedad no preexistente, emergencias médicas, medicamentos, atención dental de emergencia, evacuación médica, traslados médicos, repatriación internacional y asistencia legal y administrativa en caso de robo o accidente para todas las personas de hasta 86 años de edad.

En conjunto, la póliza contempla coberturas con montos que pueden alcanzar hasta 50.000 dólares, dependiendo del beneficio utilizado.

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Entre las principales coberturas de la póliza se incluyen:

Muerte accidental.

Hospitalización y gastos médicos por lesiones derivadas de accidentes o enfermedad contraída en Panamá.

Gastos por emergencia dental.

Asistencia legal administrativa por accidente.

Apoyo en caso de pérdida o robo de documentos.

Traslados médicos y repatriación internacional.

En caso de requerir asistencia, se debe contactar al Centro de Asistencia al Turista, disponible 24/7 en español, inglés, portugués y francés (WhatsApp: +1 305 722 5824; llamada: +507 840 4585; correo: seguroalturista@iseguros.com).

“La cobertura es válida en todo el territorio panameño y no cuenta con planes diferenciados: todos los visitantes elegibles acceden a la misma póliza”, subrayó la ATP.