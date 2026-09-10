Cinco destinos cerca de Bogotá para escapar del ruido de la ciudad y desconectarse en medio de la naturaleza

Visitar destinos cercanos a Bogotá es una alternativa ideal para romper con la rutina sin necesidad de hacer un viaje largo o tener que gastar mucho dinero. La poca distancia permite cambiar el ritmo de la ciudad por espacios de naturaleza, aire más limpio y paisajes tranquilos, además de disfrutar actividades como caminatas, gastronomía local, descanso o recorridos culturales.

El destino cerca de Bogotá que pocos visitan y esconde paisajes y calles llenas de encanto

Estos lugares también ofrecen la posibilidad de pasar un día o un fin de semana lejos del tráfico, el ruido y las obligaciones cotidianas, favoreciendo el descanso y la conexión con el entorno. Por ello, una escapada a los alrededores de la capital puede convertirse en una forma sencilla de recargar energías y despejar la mente. Estos son cinco destinos que ayudan en ese propósito de desconexión.

Embalse del Neusa

Este escenario natural está ubicado a aproximadamente hora y media de Bogotá y se caracteriza porque está rodeado de montañas, bosques y amplias zonas verdes. Es un espacio que ofrece un ambiente tranquilo para descansar, caminar, hacer picnic, contemplar el paisaje o simplemente disfrutar del aire frío y la calma del entorno.

El Embalse del Neusa es uno de los sitios ideales para desconectarse en medio de la naturaleza. Foto: Getty Images

Su cercanía con la capital lo convierte en una alternativa práctica para una escapada de un día o un fin de semana sin tener que recorrer grandes distancias. Allí los viajeros pueden hacer senderismo, avistamiento de flora y fauna y, para los más aventureros, el camping es un buen plan.

Parque Nacional Natural Chingaza

Este destino permite cambiar el ruido y el ritmo acelerado de la ciudad por un entorno de páramos, montañas, lagunas y bosques andinos. Sus paisajes, el contacto con la naturaleza y las opciones de senderismo ofrecen una experiencia de tranquilidad y contemplación, ideal para despejar la mente y descansar.

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Además, es un lugar con una gran importancia ecológica, pues es una de las principales fuentes de agua para Bogotá y municipios cercanos, por lo que visitarlo hace que sea posible conocer uno de los ecosistemas más valiosos de la región.

Parque Natural Chicaque

En este lugar los viajeros tienen la posibilidad de hacer actividades como senderismo, avistamiento de aves, fotografía de naturaleza y recorridos por sus bosques de niebla. Es un escenario natural que ofrece cascadas, miradores y una amplia variedad de flora y fauna.

Este lugar está ubicado en el municipio de San Antonio del Tequendama y es ideal para el desarrollo de varias actividades al aire libre. Foto: Instagram @parquenaturalchicaque

También es posible disfrutar de espacios de descanso y, para quienes buscan una experiencia más completa, pasar la noche en medio del bosque también es posible. Todo esto convierte al parque en una alternativa ideal para alejarse del ritmo de Bogotá y disfrutar de un entorno natural y tranquilo.

Laguna de Guatavita

Este lugar es una buena opción para escapar del día a día y del agite que genera la capital, gracias a que combina naturaleza, tranquilidad e historia en un mismo lugar.

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Este cuerpo de agua está rodeado de montañas y vegetación, por lo que permite disfrutar de caminatas y paisajes mientras se conoce la tradición indígena muisca que dio origen a la famosa leyenda de El Dorado. Su cercanía con la capital la convierte, además, en un plan de fácil acceso para desconectarse por unas horas y disfrutar de un entorno cargado de valor cultural y natural.

Choachí y la cascada La Chorrera

La Cascada La Chorrera, en Choachí, a menos de una hora de Bogotá, es un buen destino para pasar un fin de semana porque combina aventura, naturaleza y descanso a poca distancia de Bogotá.

En La Chorrera los planes incluyen camping. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

Este viaje permite adentrarse en paisajes de montaña y bosques andinos hasta llegar a la cascada, considerada la más alta de Colombia, convirtiendo la caminata en una experiencia ideal para quienes quieren alejarse de la rutina, respirar aire fresco y disfrutar de un entorno tranquilo. En este escenario natural pueden hacerse varios planes, entre ellos, acampar.