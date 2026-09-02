A menos de dos horas de Bogotá, tres destinos para los amantes de la adrenalina y los deportes extremos

Para quienes buscan combinar turismo y aventura, los deportes extremos se han convertido en una alternativa para descubrir los paisajes naturales de una manera diferente, mientras se disfruta de experiencias cargadas de emoción y adrenalina.

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Colombia cuenta con numerosos escenarios para este tipo de actividades y cerca de Bogotá hay varios que son perfectos para los amantes de la aventura. En la lista se incluyen Tobia, Suesca y Sopó. Estos son sus encantos.

Tobia, una oferta diversa

Tobia es un corregimiento del municipio de Nimaima y se caracteriza por la riqueza de sus paisajes y su clima cálido. Se encuentra a unos 750 metros sobre el nivel del mar, condición que favorece una temperatura promedio cercana a los 23 grados centígrados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En Tobia, corregimiento de Nimaima, se pueden desarrollar diversas actividades de aventura. Foto: Getty Images

Allí los viajeros pueden hacer rafting, rapel, torrentismo, canotaje, paintball, canyoning y hasta cabalgatas y caminatas. El canotaje, por ejemplo, se practica en el río Negro, que pasa muy cerca del municipio.

De igual forma, el torrentismo es uno de los planes imperdibles. Esta es una actividad que genera mucha adrenalina y consiste, al igual que el rapel, en descender de una superficie vertical, pero en este caso se realiza sobre una cascada.

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Suesca, escalada en roca

A aproximadamente una hora de Bogotá, Suesca es otro de los destinos preferidos por los aficionados a los deportes de aventura. Este lugar es reconocido por sus imponentes formaciones rocosas, que se han convertido en escenarios para la práctica de la escalada mientras se disfruta de los paisajes de la región y se hacen otros planes como senderismo, que se complementan con camping para quienes disfrutan de pasar la noche en un espacio tranquilo y al aire libre.

Suesca es ideal para la escalada en roca. Foto: Cortesía - ProColombia

Así mismo, existen cuevas y otros puntos de interés que permiten explorar el territorio de una manera diferente. Para las actividades de escalada y exploración es aconsejable contar con el acompañamiento de guías especializados, especialmente cuando se trata de recorridos que requieren experiencia o equipos de seguridad.

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Sopó, ideal para el parapente

Cerca de Bogotá, Sopó se ha consolidado como uno de los destinos más llamativos para la práctica de parapente. Allí se encuentra el Parque Pionono, donde los visitantes no solo tienen la oportunidad de recorrer senderos hasta alcanzar los 3.250 metros de altura y obtener una amplia panorámica de la sabana, sino que los amantes de la adrenalina pueden vivir la experiencia de volar y apreciar los bellos paisajes de la región.

Sopó es uno de los lugares ideales cerca de Bogotá para hacer parapente. Foto de referencia. Foto: Getty Images

Esta experiencia es posible vivirla gracias a las condiciones geográficas y la presencia de corrientes de aire ascendentes en las laderas que permiten que el parapente pueda mantenerse en vuelo y realizar descensos controlados, siempre con el acompañamiento de pilotos o instructores especializados.