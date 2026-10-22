Reconocido como reconocido como el mejor destino turístico regional de Sudamérica en los World Travel Awards en dos oportunidades seguidas, el departamento de Boyacá es uno de los lugares preferidos por los viajeros.

Visitar este territorio es adentrarse en un territorio lleno de historia, arquitectura colonial, paisajes montañosos y tradiciones que conservan la esencia de Colombia. Sus pueblos de calles empedradas, plazas emblemáticas y templos históricos invitan a recorrer el pasado, mientras sus lagunas, páramos y escenarios naturales ofrecen experiencias para quienes disfrutan del turismo cultural y de naturaleza.

Entre sus atractivos se encuentran construcciones de gran valor patrimonial, como el Teatro Sogamoso cuya edificación comenzó el 6 de junio de 1920, inspirado en el reconocido Teatro Colón de Bogotá, una edificación que si bien es de gran relevancia histórica y cultural, enfrenta una situación de abandono debido a que no hay una gestión clara, ni una programación regular que permita su sostenimiento.

Sin embargo, más allá del teatro, Sogamoso es un destino que vale la pena visitar. Conocido como ‘la ciudad del sol y el acero’, este destino reúne atractivos naturales, históricos, culturales y religiosos, con una oferta turística que invita a los visitantes a descubrir sus tradiciones, disfrutar de sus paisajes y conocer la hospitalidad de sus habitantes.

Esta ciudad es un destino imperdible en Boyacá. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Sogamoso cuenta con varios sitios de interés que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el Museo Arqueológico, que alberga una valiosa colección de piezas y vestigios de las culturas indígenas que habitaron el territorio, lo que permite conocer su historia, sus costumbres y su legado ancestral.

También está el Templo del Sol, ubicado en las afueras de la ciudad, un espacio que está relacionado con las creencias y prácticas religiosas de la civilización muisca. Su visita permite acercarse a la cosmovisión de uno de los pueblos indígenas más representativos de Colombia.

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Otro punto destacado es el Parque de la Villa, una plazoleta situada en el centro del municipio, donde se encuentran construcciones emblemáticas como la Catedral de San Martín de Tours y el Monumento de la Raza. Además de su valor patrimonial, este espacio está rodeado de establecimientos comerciales y es uno de los lugares de encuentro de la comunidad.

A esta oferta se suman el Cerro y la Capilla de Santa Bárbara, que ofrecen senderos para caminar y puntos desde los cuales contemplar el paisaje urbano.

Sogamoso es conocido como la 'ciudad del sol y del acero'. Foto: Getty Images

Planes de naturaleza

Para los amantes de la naturaleza, a pocos kilómetros de Sogamoso está el Lago de Tota, reconocido como la laguna más grande de Colombia. Sus paisajes, sus aguas y Playa Blanca lo convierten en un lugar ideal para hacer planes ecoturísticos, hacer un pícnic o practicar algunas actividades recreativas.

A unos 43 kilómetros del casco urbano se encuentra el páramo y la laguna de Siscunsí, un entorno natural ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

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Cultura y tradiciones

De acuerdo con el portal Colombia Travel, Sogamoso también se distingue por su riqueza cultural y sus tradiciones. A lo largo del año, el municipio celebra diferentes festividades que reflejan su identidad y ofrecen a los visitantes la oportunidad de acercarse a las costumbres de sus habitantes y disfrutar de las expresiones culturales que mantienen viva la historia de esta región boyacense.