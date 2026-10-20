El bello rincón de Boyacá que pocos conocen y comparan con los Alpes suizos por sus montañas y verdes paisajes

Boyacá se ha consolidado como uno de los destinso más atractivos de Colombia por su riqueza histórica, sus paisajes naturales y el encanto de sus pueblos coloniales. Es un departamento que invita a recorrer calles empedradas, plazas tradicionales y construcciones que conservan la memoria de la época colonial.

El rincón de Boyacá que se destaca por sus fuentes hídricas, rica gastronomía y potencial ecoturístico

Pueblos como Villa de Leyva, Monguí, Ráquira y Tibasosa sorprenden con su arquitectura, sus artesanías y sus tradiciones. A esto se suman escenarios naturales como el lago de Tota, el páramo de Ocetá y las montañas que ofrecen oportunidades para practicar senderismo, contemplar paisajes y disfrutar del contacto con la naturaleza.

Otro de los grandes atractivos de Boyacá es su identidad cultural y gastronómica, que se manifiesta en sus festividades, mercados campesinos y recetas tradicionales.

Con 123 municipios en su territorio, Boyacá les ofrece a los viajeros múltiples posibilidades y uno de esos lugares para conocer lo comparan con los Alpes suizos debido a sus montañas y verdes paisajes, que en ocasiones se engalanan con neblina.

Embalse La Esmeralda en Macanal, Boyacá. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Macanal en Boyacá / API

Si bien la comparación con el territorio europeo es solo paisajístico, lo cierto es que Macanal es considerado un verdadero paraíso, ideal para los amantes de la naturaleza. Su belleza paisajística y su clima fresco son precisamente los que generan la comparación.

Este municipio se extiende entre las montañas de la cordillera Oriental de los Andes, un entorno de pronunciadas pendientes, valles profundos y colinas onduladas que evoca, por sus paisajes, algunos escenarios de los Alpes suizos.

Montañas, neblina y paisajes de ensueño: el páramo de Boyacá que comparan con las Highlands de Escocia

De igual forma, su territorio está rodeado de bosques de niebla, cuya vegetación y humedad constante envuelven el paisaje en un ambiente misterioso y lleno de encanto. Además, sus temperaturas templadas y frescas durante gran parte del año hacen de este municipio un lugar propicio para disfrutar de caminatas, explorar sus riquezas naturales y realizar actividades al aire libre.

¿Cuáles son sus atractivos?

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), Macanal es conocido como la Ciudad Jardín y hace honor a su nombre con espacios llenos de vegetación, entre los que sobresale su parque principal, ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo.

Macanal es un destino perfecto para el ecoturismo. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

El clima es uno de los aspectos que más destacan de este municipio, pues es ideal para el descanso y para realizar actividades recreativas. Cada noviembre, el municipio celebra el tradicional Festival Cultural y Reinado del Agua, una festividad que exalta las costumbres locales, la riqueza paisajística de la región y la fortaleza y belleza de sus mujeres, con el embalse La Esmeralda como uno de sus escenarios más representativos.

La riqueza hídrica es otro de los grandes encantos. Sus numerosas quebradas, corrientes de agua y manantiales abastecen a la región y contribuyen al desarrollo de actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la pesca.

El tesoro escondido de Boyacá que sorprende con aguas termales entre montañas y bosque

Entre los sitios de interés para los amantes de la naturaleza se encuentra la cuchilla El Varal, un ecosistema de importancia ambiental que avanza en su proceso para ser declarado reserva natural. También destaca el Alto de La Virgen, un mirador natural desde el que se pueden apreciar panorámicas de Macanal y de los paisajes montañosos que lo rodean.