Dos países de Sudamérica tienen una montaña entre las más bellas del planeta y Condé Nast Traveller las destaca en ranking mundial

Sudamérica tiene paisajes que parecen sacados de una postal y algunas de sus montañas forman parte de una selección internacional de las más hermosas del mundo. Un ranking publicado por Condé Nast Traveller destaca al Monte Fitz Roy, entre Argentina y Chile, y al volcán Cotopaxi, en Ecuador, junto a otras cumbres que sobresalen por su belleza natural, sus glaciares y sus posibilidades para explorar la naturaleza.

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En la Patagonia, el Monte Fitz Roy, también conocido como Cerro Chaltén, llama la atención por sus enormes torres de granito y sus sectores cubiertos de hielo.

Ubicado cerca de la frontera entre Argentina y Chile, este macizo es uno de los paisajes emblemáticos de la región y atrae tanto a escaladores experimentados como a viajeros que buscan contemplar sus imponentes formaciones.

La localidad argentina de El Chaltén funciona como punto de partida para conocer sus alrededores. Desde allí se accede al Parque Nacional Los Glaciares y a senderos como Laguna Torre, que permiten acercarse a los paisajes patagónicos sin necesidad de escalar las cumbres.

Sus montañas, lagunas y caminos convierten la zona en un destino destacado para el turismo de naturaleza.

Ecuador también aparece en el listado con el Cotopaxi, un volcán de aproximadamente 5.897 metros de altura que domina la llamada Avenida de los Volcanes.

Ubicado dentro del parque nacional del mismo nombre, se encuentra a unos 80 kilómetros de Quito y ofrece un entorno de humedales, extensos pastizales y paisajes de alta montaña.

Uno de los lugares para contemplarlo es la laguna Limpiopungo, donde la silueta del volcán puede reflejarse sobre el agua.

La zona permite realizar caminatas, cabalgatas y otras actividades al aire libre, aunque las condiciones climáticas pueden cambiar y las lluvias dificultan algunos recorridos.

El listado también incluye otras montañas reconocidas por sus características únicas.

En Estados Unidos aparece el Monte Rainier, famoso por sus glaciares y praderas; en Sudáfrica, la Montaña de la Mesa destaca por su cima plana y sus vistas de Ciudad del Cabo.

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Nueva Zelanda aporta el Aoraki o Monte Cook, mientras que Europa está representada por el Mont Blanc, situado entre Francia e Italia. Asia suma el Monte Fuji, en Japón, y el Everest, entre Nepal y Tibet, considerado la montaña más alta del planeta.

Así, desde la Patagonia hasta el Himalaya, el ranking reúne destinos que muestran la diversidad de paisajes y experiencias que ofrecen las montañas del mundo.