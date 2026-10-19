La joya natural poco conocida de Suramérica que recomiendan visitar en 2027: enamora con sus paisajes

Cuando se piensa en vacaciones, muchos proyectan viajes a Europa o Estados Unidos y a destinos que normalmente son muy concurridos. Sin embargo, hay muchos lugares que tienen grandes encantos, escenarios emergentes que vale la pena conocer y que les ofrecen a los viajeros infinidad de oportunidades para vivir experiencias únicas.

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Teniendo en cuenta esto, cada año la operadora de viajes australiana Intrepid Travel elabora una lista con algunos de los destinos más infravalorados, que prometen un encanto único y sin aglomeraciones.

Son lugares que cumplen con tres criterios: bajo nivel de turismo, preparación para recibir viajeros y novedad; es decir, nuevas iniciativas, infraestructuras o eventos que mejoren el atractivo del destino.

De esta forma, la Not Hot List para 2027, que incluye destinos que van desde el norte de Kenia a una tranquila isla griega y también llegan hasta Suramérica, una selección elaborada ​​a partir de las opiniones de expertos locales de Intrepid, especializados en destinos y operaciones en 35 países.

La Carretera Austral es uno de los imperdibles de conocer y disfrutar en Chile. Foto: Getty Images

Carretera Austral

Precisamente, uno de esos destinos emergentes incluidos en el top 10 de recomendados para visitar es la Carretera Austral, uno de los recorridos más atractivos de Chile, pero que no es muy explorado.

En el caso de esta ruta chilena, se presenta como una alternativa a otros recorridos más populares de la Patagonia. Sus paisajes naturales, la pureza de su entorno y la sensación de aventura que acompaña el trayecto la convierten en una experiencia inolvidable para quienes deciden explorarla en automóvil o bicicleta.

La ruta se extiende desde Puerto Montt hasta Villa O’Higgins, atravesando algunos de los escenarios más bellos de la Patagonia chilena. A lo largo del camino, los viajeros encuentran costas, islas de naturaleza casi intacta y paisajes que combinan montañas, bosques, ríos y lagos, con algunos tramos que requieren cruzar en transbordador.

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Entre los principales atractivos de la Carretera Austral están las Capillas de Mármol, un conjunto de formaciones rocosas esculpidas por el agua en el lago General Carrera, famosas por sus columnas y cuevas sobre aguas de intenso color azul.

También sobresale el Parque Nacional Cerro Castillo, ideal para practicar senderismo y llegar a miradores con vistas de montañas y lagunas turquesas, así como el Parque Nacional Queulat.

Otro lugar imperdible es el Parque Nacional Laguna San Rafael, que alberga glaciares, fiordos y una rica diversidad de fauna. En esta zona se aprecia el glaciar Exploradores, que ofrece vistas imponentes de las masas de hielo y las montañas circundantes.

Carretera Austral, una encantadora ruta en Chile. Foto: Getty Images

Más al sur, el glaciar Calluqueo sorprende por su ubicación junto al monte San Lorenzo y su laguna glaciar, un escenario ideal para quienes buscan paisajes menos concurridos y experiencias de contacto con la naturaleza, según el sitio web Turismo City.

La ruta también permite descubrir localidades y áreas naturales llenas de encanto, como Caleta Tortel, un pueblo cuyas calles son reemplazadas por pasarelas de madera de ciprés; el Parque Nacional Pumalín, con bosques de alerces, volcanes y senderos para explorar; y Futaleufú, reconocido internacionalmente por sus condiciones para practicar rafting y pesca recreativa.

Debido a su extensión y a la cantidad de atractivos que alberga, recorrerla por completo puede tomar bastante tiempo. Por eso, antes de emprender el viaje, conviene identificar los lugares imprescindibles para disfrutar de la Carretera Austral y descubrir algunos de los rincones más sorprendentes de la Patagonia.