El destino antioqueño donde el pescado, los camarones, el ceviche y el coco son imperdibles

Antioquia es uno de los departamentos que más llaman la atención de los viajeros. Es un destino que les ofrece a los viajeros diversidad de planes para desarrollar, destinos para conocer y preparaciones gastronómicas para degustar.

Así es el municipio de Antioquia que tiene su propio plato típico, un encantador destino con historia y atractivos naturales

En el Urabá antioqueño se encuentra uno de esos destinos que vale la pena conocer, un escenario que se caracteriza por tener espacios naturales variados y llenos de diferentes colores, incluyendo volcanes, playas y montañas, sin dejar de lado sus platos típicos que encantan a los viajeros.

Se trata de Necoclí, un municipio que cuenta con un importante patrimonio ambiental que incluye resguardos indígenas, ciénagas, cerros, cascadas y parajes ecológicos, además de varias playas a orillas del golfo de Urabá.

Entre sus principales atractivos sobresalen sus dos volcanes de lodo, nueve playas bañadas por el mar Caribe y la ciénaga La Marimonda, considerada el mayor espejo de agua dulce de Antioquia.

Necoclí encanta con sus lindos paisajes. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Necoclí, Antioquia / API

Estos encantos convierten a este destino antioqueño en una alternativa para quienes disfrutan de la aventura, el contacto con la naturaleza, el turismo de bienestar y las tradiciones de la cultura caribeña.

Rica gastronomía

A estos atractivos se suma su riqueza gastronómica, con preparaciones que tienen como protagonistas el pescado, los camarones, el coco y las frutas tropicales. El portal oficial Colombia Travel indica que otros platos deliciosos, incluyen ceviche, sancocho y patacones. Disfrutar de mariscos frescos es uno de esos placeres que no se pueden dejar pasar.

Se trata de preparaciones e ingredientes dan vida a sabores característicos de la cocina local y complementan la experiencia de quienes visitan este destino del Caribe antioqueño.

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Principales sitios de interés

Sin duda, uno de los principales encantos de este destino son sus playas, las cuales permiten disfrutar de su paisaje acogedor, sus atardeceres inigualables y su riqueza natural.

Una de ellas es Playa Bobalito, que les permite a los viajeros pasear, disfrutar de la brisa del mar y sorprende con eventos naturales como el avistamiento de aves o el desove, que año tras año, varias especies de tortugas realizan allí. Se trata de un espectáculo natural que puede apreciarse, pero que también invita a proteger y conservar, por lo que al visitar las playas se debe tener cuidado para no afectar el hábitat de estos animales.

Apreciar los atardeceres es uno de los espectáculos para no perderse en Necoclí. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro de los lugares imperdibles, especialmente para los amantes de la naturaleza es la Ensenada de Rionegro, ubicada a una hora en lancha desde Necoclí, donde se aprecian estos manglares que son un santuario natural por toda la biodiversidad que albergan.

“Es una cuna de reproducción de diferentes especies de peces y su belleza es única”, precisa la plataforma Antioquia es Mágica. En este caso una de las recomendaciones es hacer el recorrido entre los manglares con un guía que conozcan la zona.

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A estos atractivos se suma la Ciénaga la Marimonda, un espejo de agua dulce natural, ubicado a 13 kilómetros del casco urbano de Necoclí. En el recorrido por la Ciénaga se puede apreciar una gran riqueza de fauna y flora. Es perfecto para los amantes de la naturaleza.