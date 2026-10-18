El árbol que tiene sus propias fiestas en tres pueblos de Colombia: una tradición que sorprende

¿Viajaría a un pueblo para conocer una fiesta dedicada a un árbol? En Colombia hay lugares donde el samán es mucho más que parte del paisaje.

Se convirtió en un símbolo de identidad y en protagonista de celebraciones que reúnen a sus comunidades.

Tres municipios de distintas regiones del país mantienen esta particular conexión con la naturaleza.

El municipio antioqueño donde se encuentra el popular árbol que aparece en la antigua moneda de 500 pesos

Los pueblos colombianos que le hacen fiesta al samán

En Colombia hay celebraciones dedicadas a santos, personajes históricos y tradiciones populares, pero también hay fiestas que tienen como protagonista a un árbol.

El samán, reconocido por su amplia copa, ocupa un lugar especial en varios municipios, donde su presencia está ligada a la historia y al orgullo de sus habitantes.

Hispania, Antioquia: los samanes que son motivo de celebración

En el Suroeste antioqueño está Hispania, un municipio donde los samanes del parque principal hacen parte de la identidad local.

Su importancia se refleja en las Fiestas del Samán, una celebración con actividades culturales, música y encuentros comunitarios.

Para quienes disfrutan recorrer los pueblos de Antioquia, esta población ofrece la oportunidad de conocer una tradición que tiene a sus árboles como protagonistas.

El árbol samán de Guacarí Foto: Getty Images/iStockphoto

Viterbo, Caldas: un túnel verde que sorprende a los viajeros

Viterbo también tiene una relación especial con estos árboles.

Uno de sus atractivos es el Túnel de los Samanes, un corredor de aproximadamente dos kilómetros en el que las ramas forman una especie de techo natural sobre la carretera.

El municipio celebra las Fiestas del Samán y el Ecoturismo, una festividad que combina el reconocimiento de su entorno natural con actividades culturales y musicales.

El túnel es una razón para incluir a Viterbo en un recorrido por Caldas, especialmente para quienes disfrutan los paisajes verdes.

Alcalá, Valle del Cauca: una fiesta para regresar al pueblo

En el norte del Valle del Cauca, Alcalá también tiene al samán entre sus símbolos.

Allí se celebran las Fiestas del Retorno y del Samán, una festividad asociada al encuentro de la comunidad y al regreso de quienes conservan sus raíces en el municipio.

Samán del parque principal de Alcalá Foto: Foto: travel.valledelcauca.gov.vo

Tradicionalmente, la celebración se lleva a cabo durante la segunda semana de noviembre e incluye actividades culturales y espacios de integración.

Si está pensando en visitar Alcalá para vivir esta experiencia, es recomendable consultar con la Alcaldía la programación oficial de este año antes de organizar el viaje.

El samán se distingue por su copa amplia, que proporciona sombra y transforma el paisaje a su alrededor.

En estos municipios, sin embargo, su importancia también está en lo que representa para la comunidad: un símbolo que inspira celebraciones y mantiene vivas las tradiciones locales.

Hispania, Viterbo y Alcalá son tres opciones para quienes buscan conocer Colombia a través de sus fiestas y sus historias.

Porque, a veces, la mejor razón para visitar un pueblo no es solamente lo que se puede ver, sino también aquello que sus habitantes celebran y conservan generación tras generación.