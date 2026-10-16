Colombia aspira a cuatro galardones mundiales en los World Travel Awards 2026: así puede votar

Colombia obtuvo cuatro nominaciones en la edición global de los World Travel Awards 2026.

El país fue nominado a Mejor Destino Culinario del Mundo y Mejor Destino Verde del Mundo. San Andrés compite como Mejor Destino de Playa del Mundo, mientras que ProColombia aspira a convertirse en la Mejor Oficina de Promoción Turística del Mundo.

El hotel colombiano que se metió entre los cinco mejores de Suramérica en 2026

Un sector en crecimiento

En el primer semestre de 2026, Colombia registró ingresos por US$5.618,8 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, un crecimiento del 4,9 % frente al mismo periodo de 2025, cuando la cifra fue de US$5.353,9 millones.

Según cifras citadas por el viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, en 2025 el turismo generó $39,3 billones en valor agregado, equivalentes al 2,35 % de la economía nacional, e impulsó más de 995.000 empleos formales.

La conectividad aérea también amplía las posibilidades para que los viajeros internacionales descubran el país. A junio de 2026, Colombia contaba con 1.523 frecuencias aéreas internacionales semanales y 287.726 sillas disponibles, con conexiones directas hacia 30 países y 57 ciudades internacionales, operadas por 29 aerolíneas desde 10 ciudades colombianas.

Además, durante 2026 están entrando en operación 23 nuevas rutas de 11 aerolíneas, que conectan al país con 10 mercados de origen en América, Europa y Medio Oriente.

El presidente de ProColombia, Samuel Bluman, destacó el trabajo conjunto detrás de la promoción turística del país: “Estas nominaciones son el reflejo del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los empresarios y las comunidades. Competir por ser el mejor destino verde y culinario del mundo confirma que nuestra oferta auténtica y sostenible es justamente la que valoran los viajeros internacionales. Invito a todos los colombianos a votar por el país y por ProColombia, para que cada reconocimiento se traduzca en más visitantes, empleo y desarrollo en los territorios”.

Colombia brilló en los World Travel Awards 2026: los destinos y hoteles que se llevaron los premios

Once galardones regionales

El país llega a la competencia mundial tras obtener 11 galardones en la edición Suramérica de los World Travel Awards 2026.

Entre los reconocimientos se destacan:

-Colombia: Mejor Destino Juvenil de Suramérica.

-Cartagena de Indias: Mejor Destino para Lunas de Miel de Suramérica.

-Boyacá: Mejor Destino Regional de Suramérica.

-Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá: Mejor Centro de Reuniones y Conferencias de Suramérica.

-Sofitel Legend Santa Clara Cartagena: Mejor Hotel de Suramérica.

A estos resultados se suman otros 11 premios en las categorías nacionales, que reconocieron a hoteles, operadores turísticos y agencias de viajes de Cartagena, Santa Marta, Medellín, Bogotá y la Amazonía.

¿Cómo votar por Colombia?

Cualquier persona puede apoyar las nominaciones de Colombia, San Andrés y ProColombia en la edición global de los World Travel Awards 2026.

La votación estará abierta hasta el 30 de octubre en la página web World Travel Awards.