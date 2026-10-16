El ‘golpe hidráulico’, la falla mecánica que puede fundir el motor de un carro por las lluvias: cómo evitarlo y qué hacer si se apaga

La frecuencia de lluvias que en las últimas semanas ha azotado a Colombia, también se alerta sobre el golpe hidráulico (hydrolock), una de las fallas mecánicas más severas y costosas a las que se enfrenta un conductor.

El golpe hidráulico es una falla mecánica que ocurre cuando un líquido —principalmente agua, aunque también puede ser refrigerante o combustible— ingresa a la cámara de combustión de un motor en funcionamiento. Esto puede sencillamente fundir el motor.

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Una vez el agua toca un pistón, este se frena en seco instantáneamente, mientras que los otros elementos siguen en funcionamiento.

Como el cigüeñal y los demás pistones continúan girando impulsados por la inercia, la tremenda fuerza mecánica generada se descarga sobre los componentes más débiles del bloque, provocando:

Bielas dobladas o partidas por flexión extrema.

por flexión extrema. Pistones y culatas fisurados por sobrepresión.

por sobrepresión. Bloque de motor perforado si la biela partida se sale del cárter.

si la biela partida se sale del cárter. Cigüeñal desalineado o trabado.

¿Cómo se produce este daño y qué debe hacer un conductor para evitarlo?

Este daño se puede ocasionar por un alto nivel de agua o por una ola generada por un bus o un camión que transite en sentido contrario. Expertos como Ricardo Morales, especialista en peritaje automotriz y diagnóstico de averías, especificaron las causales.

Carro inundado por las lluvias. Foto: Getty Images

“El error de apreciación de los conductores radica en pensar que el motor solo se daña si el agua cubre el capó. En la mayoría de vehículos automóviles y sedanes convencionales, la toma de aire de la caja del filtro está ubicada detrás de la persiana frontal o dentro del guardabarros, a escasos 35 a 45 cm del suelo”, dijo Morales.

Esto es lo que debe hacer un conductor si debe transitar por un sector encharcado para evitar este daño:

Evaluar que el nivel de agua no supere los 20 cm de altura. Engranar primera Cruzar a una velocidad considerable Apagar el aire acondicionado

Desconectar el climatizador evita que el electroventilador del radiador se active. Un ventilador girando a altas revoluciones bajo el agua puede romperse o proyectar chorros de agua con fuerza directamente hacia la toma de aire del motor.

¿Qué debe hacer si su carro queda atrapado en una inundación que lo cubre por completo?

Si el vehículo se apaga en medio del agua, es clave no intentar prender el auto nuevamente. Los expertos requieren asumir que el agua ingresó a la admisión.