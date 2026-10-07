¿Va a conducir bajo la lluvia en Bogotá? Estas recomendaciones pueden evitarle un accidente

Durante los últimos días, la ciudad de Bogotá ha registrado fuertes lluvias que han traído complicaciones a la movilidad de la capital. La presencia de los aguaceros ha sido tan notable que incluso la ciudad recibió un fuerte granizo en los últimos días.

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Los pronósticos compartidos por el IDIGER indican que las precipitaciones no van a detenerse, por lo que se les recomienda a los ciudadanos prepararse con antelación para evitar inconvenientes.

Para este miércoles 7 de octubre de 2026, se estiman lluvias ligeras y moderadas en varias zonas del norte, occidente y centro de Bogotá durante horas de la tarde, sobre todo en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

La presencia de lluvia trae consigo varias inquietudes, especialmente cuando se está conduciendo un vehículo, ya que las precipitaciones se encargan de alterar de manera significativa las condiciones de la vía y la capacidad de reacción de los conductores.

A pesar de las lluvias, se mantienen las condiciones favorables en los 9 corredores de ingreso a la ciudad. Foto: Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 8 de junio: reportan alto flujo vehicular en la Autosur

De acuerdo con Seguros Bolívar, al transitar por vías mojadas, el coeficiente de fricción entre las llantas y el asfalto disminuye de forma drástica, lo que deriva en varios peligros para el carro:

El vehículo se demora más en detenerse, incluso a velocidades moderadas

La estabilidad cuando se realice una curva podría verse comprometida

Maniobras bruscas pueden llevar a la pérdida de control

Uno de los mayores desafíos que existe cuando se conduce bajo una lluvia intensa es el aquaplaning (o hidroplaneo), el cual es un fenómeno que se presenta cuando se forma una capa de agua entre los neumáticos del carro y la superficie de la carretera, impidiendo que las llantas tengan contacto directo con el asfalto.

Cuando ocurre esto, el usuario pierde de manera momentánea el control de la dirección y el frenado, haciendo como si estuviera flotando sobre el agua.

Recomendaciones para conducir bajo la lluvia

La marca de carros Jeep emite una serie de consejos que todos los conductores deberían aplicar en caso de estar manejando bajo lluvias fuertes, para evitar complicaciones o, en los peores de los casos, accidentes.

Los conductores deben extremar las precauciones ante lluvias intensas, baja visibilidad o vías inundadas. Foto: Getty Images

Los hábitos que reducen los riesgos son los siguientes:

Mirar más lejos de lo habitual: En una buena conducción segura bajo la lluvia, no solamente hay que estar atento al vehículo que se encuentre por delante, sino que también hay que ampliar la lectura de la vía para prevenir frenadas, tráfico detenido, charcos, desvíos o cambios repentinos.

En una buena conducción segura bajo la lluvia, no solamente hay que estar atento al vehículo que se encuentre por delante, sino que también hay que ampliar la lectura de la vía para prevenir frenadas, tráfico detenido, charcos, desvíos o cambios repentinos. Evitar alguna distracción al volante: Mirar el celular o conducir con exceso de confianza son algunos de los hábitos que no hay que tener al conducir.

Mirar el celular o conducir con exceso de confianza son algunos de los hábitos que no hay que tener al conducir. Frenar de manera progresiva y con anticipación: En caso de reducir la velocidad, lo ideal es hacerlo de manera suave. Si se llega a frenar tarde o con brusquedad, podría estar comprometiendo la estabilidad del vehículo.

En caso de reducir la velocidad, lo ideal es hacerlo de manera suave. Si se llega a frenar tarde o con brusquedad, podría estar comprometiendo la estabilidad del vehículo. Reconocer cuándo es mejor no continuar: Si la lluvia ya es demasiado intensa, la vía se encuentra inundada o la visibilidad es mínima, lo primordial es la seguridad, por lo que se aconseja esperar en un lugar seguro y esperar que las condiciones se mejoren.