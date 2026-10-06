Fuerte lluvia inundó la UCI y Urgencias del Hospital La Samaritana en Bogotá

En videos difundidos por distintos usuarios en redes sociales quedó registrada la inundación, debido a fuertes lluvias, dentro del Hospital La Samaritana, donde también se reportó la caída de parte de un techo y afectaciones en uno de los ascensores.

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En la tarde de este martes 6 de octubre, en el Hospital Universitario La Samaritana, ubicado en el centro de Bogotá, se presentó una emergencia debido a las inundaciones generadas por las lluvias del día.

De acuerdo con información entregada por el centro asistencial, las lluvias ocasionaron inundaciones en algunas áreas de sus instalaciones.

Videos que circularon durante la emergencia fueron la evidencia de la entrada de agua en diferentes espacios del hospital, entre ellos zonas de urgencias y una UCI ubicada en el quinto piso.

Inundaciones en el Hospital La Samaritana de Bogotá en la tarde de este martes 6 de octubre Foto: Captura de pantalla BluRadio / API / Montaje SEMANA

Las inundaciones se reportaron específicamente en las áreas de la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), ubicada en el quinto piso del centro médico, y en urgencias, ubicada en el sótano, donde escurre el agua de los pisos de arriba.

Además, se registró el desplome del techo del auditorio y uno de los ascensores quedó inundado, lo que generó fallas de funcionamiento.

Inundaciones en el Hospital Universitario La Samaritana durante la tarde del martes 6 de octubre en Bogotá. Foto: Hospital Universitario La Samaritana / Montaje SEMANA

La situación fue solucionada

De acuerdo con información suministrada por la Gobernación de Cundinamarca, los daños fueron ocasionados por las fuertes lluvias, pero la situación fue resuelta. “No fue nada grave”, aseguró la funcionaria.

Por su parte, el reporte del gerente del hospital, Jorge López, indica que “la situación se encuentra completamente solucionada” y que no se reportaron mayores daños ni heridos.

Horas después, los servicios fueron restaurados y se continuó prestando el servicio con normalidad y seguridad para la tranquilidad de los usuarios y pacientes.