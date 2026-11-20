Un hombre de 60 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de que presuntamente hurtara varias piezas de joyería con esmeraldas. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Catedral, en la localidad de La Candelaria, donde las autoridades lograron recuperar los elementos minutos después del hecho.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el señalado ingresó a un establecimiento comercial y se habría hecho pasar por un cliente para acercarse a las piezas que se encontraban exhibidas. Una vez dentro del lugar, presuntamente agarró varias joyas de una de las vitrinas y salió del establecimiento.

La situación fue identificada momentos después por el comerciante, quien pidió ayuda a las autoridades. Tras recibir el llamado de auxilio, una patrulla de vigilancia que se encontraba en el sector inició un operativo de búsqueda para ubicar al presunto responsable y recuperar los elementos hurtados.

La reacción de los uniformados permitió identificar e interceptar al hombre varias cuadras más adelante. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder las piezas que habrían sido robadas de la joyería, por lo que realizaron su captura.

Según el reporte de las autoridades, los objetos recuperados estaban avaluados en aproximadamente 30 millones de pesos. Entre los elementos se encontraban varias piezas que contenían esmeraldas, lo que representaba una afectación económica considerable para el establecimiento comercial.

El caso llamó la atención por la rapidez con la que se desarrolló la reacción policial, pues la búsqueda comenzó inmediatamente después de que el comerciante alertara sobre el hurto. De esta manera, los agentes consiguieron interceptar al señalado antes de que se alejara del sector con los elementos.

La Policía también indicó que el hombre capturado registra anotaciones judiciales. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer los antecedentes y determinar su situación dentro del proceso correspondiente.

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Una vez adelantado el procedimiento, el hombre de 60 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las actuaciones judiciales y determinará los pasos a seguir frente al caso.

Por ahora, el capturado deberá responder ante las autoridades por su presunta participación en el hurto de las joyas. La investigación permitirá establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho ocurrido en el barrio La Catedral, así como las responsabilidades correspondientes.