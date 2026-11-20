Tres procedimientos contra estructuras vinculadas con actividades criminales dejaron resultados en los departamentos de Cesar, Nariño y Caldas.

Entre los hechos reportados se encuentra la captura de un hombre señalado como presunto sicario del Clan del Golfo, así como la incautación de más de 590 kilogramos de marihuana que eran transportados en vehículos particulares.

Las acciones permitieron la captura de tres personas y el decomiso de importantes cantidades de estupefacientes.

Además, uno de los detenidos es investigado por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en el Cesar.

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Capturan en Cesar a alias Potete, señalado de ser sicario del Clan del Golfo

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el departamento del Cesar, donde las autoridades capturaron por orden judicial a un hombre conocido con el alias de ‘Potete’.

El detenido es señalado de ser presunto sicario de la subestructura ‘Ferney Antonio López Polo’, perteneciente al Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada sobre el caso, también estaría relacionado con actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos de la región.

Las investigaciones apuntarían a que alias Potete tendría responsabilidades dentro de las actividades criminales de esta estructura armada, especialmente en el cobro de extorsiones y en acciones violentas contra habitantes de la zona.

Además, el hombre estaría vinculado con dos homicidios registrados en julio de 2026 en el corregimiento de La Loma, en el departamento del Cesar.

Su captura se produjo mediante una orden judicial y representa un resultado en las acciones de las autoridades contra los integrantes de esta subestructura del Clan del Golfo.

Imagen operaticos de la Pölicía Nacional en 3 departamentos del país. Foto: Redes sociales Policía Colombia

Más de 310 kilos de marihuana incautados en Nariño

Otro de los resultados se registró en el municipio de El Tambo, Nariño, donde fue capturado un hombre que transportaba más de 310 kilogramos de marihuana en un vehículo particular.

Según la información conocida, el cargamento pertenecería presuntamente al grupo armado organizado residual Franco Benavides, estructura a la que también se atribuye el posible envío del estupefaciente hacia Ecuador.

El procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga que, de acuerdo con las autoridades, tendría como destino el mercado ilegal del país vecino.

En este caso, además de la incautación del cargamento, se produjo la captura de la persona que se movilizaba en el vehículo utilizado para transportar la sustancia.

Las autoridades señalaron la presunta relación de la marihuana con esta estructura armada residual, aunque la responsabilidad de los involucrados deberá establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.

POLICÍA EN EL TERRITORIO | 20 DE NOVIEMBRE DE 2026 📍CESAR | Fue capturado por orden judicial alias 'Potete', señalado como presunto sicario de la subestructura 'Ferney Antonio López Polo' del Clan del Golfo. El detenido sería responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos y estaría vinculado con dos homicidios ocurridos en julio de 2026 en el corregimiento de La Loma. 📍NARIÑO | En El Tambo fue capturado un hombre y se incautaron más de 310 kilogramos de marihuana que, presuntamente, pertenecerían al grupo armado organizado residual 'Franco Benavides' y tendrían como destino Ecuador. El estupefaciente era transportado en un vehículo particular. 📍CALDAS | En un puesto de control en la vía Puente La Libertad–Fresno fueron incautados más de 279 kilogramos de marihuana, distribuidos en 373 paquetes. Un hombre fue capturado y el vehículo inmovilizado. El cargamento, que era transportado desde Corinto, Cauca, tendría un valor superior a los $100 millones y equivaldría a cerca de 93.000 dosis. 👉 Sigue el canal oficial de WhatsApp: https://t.co/oeLoP7LgAM — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 20, 2026

En Caldas decomisaron 279 kilos de marihuana

Un tercer procedimiento tuvo lugar en Caldas, específicamente en un puesto de control ubicado sobre la vía Puente La Libertad-Fresno.

Durante la inspección de un vehículo, las autoridades encontraron más de 279 kilogramos de marihuana, distribuidos en 373 paquetes.

Por este hecho fue capturado un hombre y el automotor quedó inmovilizado.

De acuerdo con la información del procedimiento, el cargamento había sido transportado desde Corinto, Cauca, y tendría un valor superior a los 100 millones de pesos.

La cantidad de estupefaciente incautada equivaldría aproximadamente a 93.000 dosis, según el cálculo reportado por las autoridades.

El hallazgo permitió evitar que esta cantidad de marihuana continuara su recorrido por las vías del departamento.

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El hombre capturado deberá responder ante las autoridades por los hechos relacionados con el transporte de la sustancia.

Los tres casos quedaron en manos de las autoridades competentes para avanzar en los respectivos procesos judiciales y establecer las responsabilidades de las personas capturadas.