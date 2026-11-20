Lo ocurrido se suma a otra emergencia registrada hace apenas cinco días en el departamento, donde otros mineros quedaron atrapados bajo tierra.

Tragedia minera en Chita, Boyacá: dos trabajadores murieron y continúa la búsqueda de mineros atrapados

Una nueva tragedia minera sacudió al departamento de Boyacá. Tres trabajadores perdieron la vida tras una explosión registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda Los Tunjos, zona rural del municipio de Sativasur, en la provincia de Valderrama. El accidente ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre.

La noticia fue confirmada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que informó sobre la emergencia y la muerte de los tres obreros. Según la entidad, los equipos de salvamento minero de las estaciones de Socha y Nobsa se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

La primera hipótesis entregada por el alcalde de Sativasur, Marco Aurelio López Gómez, apunta a una acumulación de gases en el interior del socavón. El mandatario explicó que, de acuerdo con la información suministrada por el propietario del título minero, la explotación era legal y contaba con toda la documentación al día.

“Es una verdadera tragedia para nuestro municipio y para el departamento de Boyacá; gente trabajadora, gente de bien que pierde la vida en un oficio tan peligroso por llevar el sustento a sus casas”, manifestó el alcalde.

Una nueva tragedia golpea al sector minero en el departamento de Boyacá. Cuatro personas fallecieron en la mina de carbón El Diamante 42, ubicada en la vereda Sochaviejo, municipio de Socha. Foto: Tomadas de la Fanpage Punto de Vista La Noticia

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería anunció que adelanta las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la explosión, en coordinación con las autoridades competentes. También expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas.

Una tragedia que ya había golpeado a la misma vereda

El accidente vuelve a poner la atención sobre la vereda Los Tunjos. En 2022, en ese mismo sector y muy cerca de la bocamina donde ocurrió la reciente explosión, se registró otra emergencia minera que dejó dos trabajadores fallecidos.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias de la explosión y por qué había trabajadores en la mina pese a la suspensión reportada por la Gobernación. Foto: colprensa

A este antecedente se suma otro accidente ocurrido hace menos de una semana en Boyacá. El pasado 14 de noviembre, una explosión en una mina de carbón de la vereda La Playa, en el municipio de Chita, dejó al menos dos mineros muertos y otros dos atrapados en el interior del socavón.

En esa emergencia, la explosión fue atribuida a una acumulación de gas metano. Los equipos de Salvamento Minero tuvieron que adelantar labores de rescate, ventilación y adecuación del sostenimiento de la explotación.

Así, en menos de una semana, dos explosiones en minas de carbón han vuelto a enlutar al departamento. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente en Sativasur, las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió en el interior de la explotación que cobró la vida de los tres trabajadores.