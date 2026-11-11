Cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Guainía se sometieron a la justicia, anunció Abelardo De La Espriella

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Barrancominas, Guainía, en el suroriente de Colombia.

“¡Seguimos acorralando a la Segunda Marquetalia! En Barrancominas, Guanía, nuestra Fuerza Pública logró el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de la estructura narcoterrorista de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia – Acacio Medina”, dijo el primer mandatario.

La operación, aseguró, dejó como resultado la incautación de tres fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos calibre 5,56 mm y 3 chalecos multipropósito.

“A los grupos narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan imponiendo su ley del terror. Vamos a desmantelar sus estructuras, arrebatarles sus armas y recuperar cada rincón del territorio nacional”, agregó.

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