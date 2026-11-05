Disputa sentimental: dos mujeres capturadas por destruir la casa de su expareja en Antioquia

Una aparente disputa sentimental terminó con dos mujeres capturadas en el municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño, luego de que presuntamente ingresaran a la vivienda de un hombre y destruyeran varios de sus objetos personales y electrodomésticos. Los daños fueron avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos.

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El hecho habría ocurrido el martes 3 de noviembre, hacia las 3:30 de la tarde, en el sector Tres de la zona urbana del municipio, ubicado a unos 68 kilómetros de Medellín. Según el relato de la víctima, una de las mujeres había sido su pareja sentimental hasta hacía pocos días y todavía conservaba las llaves del inmueble que él le había entregado durante la relación.

El hombre aseguró que ambas habrían aprovechado ese acceso para entrar a la casa y arremeter contra sus pertenencias. Entre los objetos afectados mencionó prendas de vestir, perfumes, una cadena de oro, gafas de marca, un bafle, televisores y hasta un casco nuevo que todavía no había estrenado.

Mujeres capturadas por aparentemente destruir la vivienda y elementos de valor de un hombre que había sido su pareja en El Peñol, Antioquia Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Departamento de Policía de Antioquia / API

“Se aprovecharon de que tenían las llaves y entraron para comenzar a destruir todo lo que tenía”, relató el afectado.

Tras recibir la llamada de la víctima, uniformados de la Policía acudieron al lugar. De acuerdo con el reporte de la estación de El Peñol, encontraron a las dos mujeres saliendo de la vivienda y al propietario, quien manifestó su intención de presentar la denuncia por los daños ocasionados.

Las capturadas son oriundas de Curumaní, Cesar, y Cartagena, Bolívar. Ambas quedaron a disposición de las autoridades para responder por el presunto delito de daño en bien ajeno.

El caso también tiene antecedentes en la historia sentimental del hombre. Según su testimonio, había sostenido relaciones con las dos mujeres: una de ellas terminó hace pocos días, mientras que el otro vínculo había finalizado hacía varios años y, de acuerdo con su versión, estuvo marcado por episodios de violencia y agresiones en su contra.

El afectado aseguró, además, que esta última mujer habría atentado anteriormente contra él y contra su vehículo. Según indicó, por esos hechos también había adelantado acciones legales y se encontraba en medio de un proceso relacionado con lo ocurrido.

Una información publicada por un medio regional agregó que el episodio estaría relacionado con una disputa luego de que una de las mujeres conociera que el hombre había retomado contacto con la otra. Sin embargo, esa versión deberá ser esclarecida por las autoridades durante la investigación.

Las dos mujeres serán presentadas ante un juez de control de garantías, quien deberá determinar si se les impone alguna medida judicial. Los antecedentes mencionados por la víctima también podrían ser considerados dentro del proceso, mientras se establecen las responsabilidades por los daños registrados en la vivienda.