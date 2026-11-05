“Hay que entender el contexto antes de proponer la solución”: mensaje de la subdirectora de la ESAP sobre liderazgo público

El servicio público debe pasar de los discursos a los resultados y traducir el conocimiento en soluciones a los problemas de la ciudadanía. Este fue el planteamiento de Mónica Abuchaibe, subdirectora nacional de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), durante el primer encuentro del ciclo de formación ‘Mujeres que Transforman lo Público’, realizado este jueves en Barranquilla.

Ante mujeres directivas, servidoras públicas, profesionales, estudiantes y lideresas de distintas regiones del país, Abuchaibe expuso cuatro principios para orientar el liderazgo público: entender, proponer, ejecutar y resolver. Según explicó, estos elementos deben conectar la gestión institucional con las necesidades de los territorios.

“Servir es hacer que las cosas pasen”, afirmó la directiva, quien señaló que el liderazgo no se mide únicamente por los cargos ocupados o las ideas expresadas, sino por la capacidad de convertirlas en proyectos y acciones que mejoren la vida de las personas.

Primer encuentro del ciclo ‘Mujeres que transforman lo público’, en Barranquilla. Foto: Suministrada - API

También destacó la importancia de reconocer la diversidad territorial, cultural, productiva y humana de Colombia. En ese sentido, advirtió que las decisiones institucionales deben considerar las particularidades de cada región. “Hay que entender el contexto antes de proponer la solución”, sostuvo.

Durante su intervención, Abuchaibe propuso la pregunta “¿En qué puedo ayudar?” como principio para orientar su gestión y la cultura institucional de la ESAP. La iniciativa busca promover la escucha, comprender las necesidades de las comunidades y acompañarlas en la búsqueda de respuestas.

El encuentro reunió experiencias y liderazgos femeninos con el propósito de fortalecer la participación de las mujeres en la administración pública.

Mónica Abuchaibe, subdirectora nacional de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en el primer encuentro del ciclo ‘Mujeres que transforman lo público’, en Barranquilla. Foto: Suministrada - API

Al concluir, la funcionaria insistió en que la gestión institucional debe medirse por sus resultados y su impacto en las regiones: “Que nuestro trabajo no se mida solamente por lo que anunciamos, sino por lo que logramos. Que se vea en las regiones, que se sienta en las instituciones y que la gente pueda decir: ¡se notó la diferencia! Por fin una entidad que escucha, que responde y que hace que las cosas pasen”.