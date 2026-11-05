Bogotá

Amenazas terroristas habrían sido enviadas desde una cuenta de correo de la Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una investigación.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

5 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Alcaldía de Bogotá informó este jueves 5 de noviembre que adelanta investigaciones tras recibir una alerta internacional sobre el posible uso de una dirección de correo electrónico perteneciente a una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país.

Según el comunicado de la administración distrital, estos hechos estarían presuntamente relacionados con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros en Europa. Ante esta información, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó activar de inmediato los protocolos de investigación interna y ciberseguridad para establecer lo ocurrido.

La Alcaldía señaló que durante los últimos días se han reportado varios casos de posibles ataques cibernéticos contra entidades públicas. Por esta razón, no descarta que organismos del Distrito hayan sido blanco de estas acciones o que algunas cuentas institucionales hayan sido vulneradas y utilizadas por hackers internacionales.

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La Alcaldía dio a conocer su pronunciamiento. Foto: Alcaldía de Bogotá

*Noticia en desarrollo...