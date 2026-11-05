Dos hermanos dedicados al comercio habrían permanecido varios días en cautiverio, durante los cuales se les exigieron sumas de dinero a cambio de la liberación de ambos. Tras el caso, la Fiscalía General de la Nación se pronunció y dio a conocer más detalles.

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De acuerdo con la entidad, luego del pago exigido por los captores, las dos víctimas siguieron recibiendo presiones en las que se les pedían nuevos pagos. Este hecho se habría dado el pasado 13 de noviembre de 2025, fecha en que varios hombres los abordaron en el parqueadero de un centro comercial.

La Fiscalía señaló como responsable de lo sucedido a Argenis Alberto Hernández Núñez, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Conquistadores de la Sierra’, quien habría actuado con otras personas para secuestrar a los comerciantes en Santa Marta.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a un inmueble del barrio 11 de Noviembre, donde permanecieron retenidas por varios días. Sin embargo, el 15 de noviembre uno de los afectados fue dejado en libertad bajo la amenaza de conseguir 140 millones de pesos a cambio de la libertad de su hermano.

Tras conseguir el dinero, los delincuentes le habrían pedido trasladar el efectivo en una camioneta de propiedad del hombre. Cinco días después, la segunda víctima fue dejada en libertad.

A pesar de haber sido liberados por los captores, las autoridades señalan que los cobros extorsivos continuaron, los cuales tenían como propósito permitirles realizar sus actividades comerciales sin inconvenientes, hecho por el que Hernández Núñez es señalado.

Por su parte, diferentes entidades realizaron la investigación de lo sucedido. Entre ellas se encuentran servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes estuvieron encargados de hacer efectiva la captura del sospechoso.

La detención del hombre se realizó en una vía pública de Santa Marta, ciudad en la que se llevó a cabo el crimen investigado por las autoridades.

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Por otro lado, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Hernández Núñez por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión, todas las conductas agravadas.

A pesar de las investigaciones, el detenido no aceptó cargos. Se espera que en los próximos días las autoridades sigan realizando el proceso pertinente para determinar la responsabilidad del señalado en los delitos mencionados.