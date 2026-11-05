Roberto Prieto Uribe se sentó este jueves, 5 de noviembre, por segunda vez, en el banquillo de los acusados por los hechos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.

En la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso reveló que el entonces gerente de campaña incurrió en varios hechos reprochables por la presentación de informes con información falsa e incompleta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

También por el recibimiento de ingresos de fuentes prohibidas, como la multinacional brasileña Odebrecht.

Pese a esto, la campaña presidencial recibió la reposición de los votos de primera y segunda vuelta por parte de autoridades electorales.

“Superó los topes de campaña”, señaló la fiscal durante la imputación contra Prieto Uribe.

Los hechos están relacionados con el envío de un millón de dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Santos.

Este dinero fue utilizado para financiar un estudio de opinión y estrategia en un punto clave de la campaña que lo enfrentaba a Óscar Iván Zuluaga, quien, según las encuestas, estaba punteando.

La campaña presidencial suscribió un contrato, en febrero de 2014, con la sociedad panameña Paddington Ventures, para la realización de los estudios que incluían la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y recomendaciones estratégicas para la campaña.

Estas donaciones e inversiones no se reflejaron en el informe enviado al CNE frente a los ingresos oficiales y gastos.

La Fiscalía General señaló que, por su experiencia, sabía que esto era un acto irregular y, aun así, continuó con su gestión.

Por estos mismos hechos, Prieto Uribe fue sancionado por la Procuraduría General con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía General le imputó a Roberto Prieto Uribe los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

De ser hallado culpable, indicó la fiscal, se expone a una condena entre seis y 15 años de prisión.