Corte Constitucional se prepara para resolver conflicto de competencias en el caso Uribe

SEMANA conoció que este lunes 9 de noviembre, los magistrados de la Corte Constitucional programaron una sala extraordinaria, en la que se resolverá el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación por el proceso contra el expresidente Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y el crímen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.

El caso llegó a la Corte Constitucional a principios de octubre de este año, después de que la Fiscalía General trasladó ese expediente contra el exmandatario para resolver el conflicto de competencias que se armó con la Comisión de Acusación.

Comisión de Acusación traslada a la Corte expediente contra Uribe para resolver conflicto

Por reparto, el trámite llegó al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien ya habría presentado la ponencia de este caso a sus colegas de la Sala Plena y, ese paso, habría generado que este lunes 9 de noviembre, se programe una sala extraordinaria para resolver el choque que se armó en esa investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El conflicto de competencias arrancó después de que la Comisión de Acusación le pidió a la Fiscalía todos los expedientes relacionados con la investigación por las masacres de El Aro, La Granja y la muerte de Valle, hechos que ocurrieron cuando era gobernador de Antioquia.

Sin embargo, la célula del Congreso encargada de investigar y preparar la acusación contra altos funcionarios del Estado que gozan de fuero constitucional, pidió esa investigación por el fuero presidencial que tiene Uribe.

El caso generó tanto debate político y judicial que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, abrió una indagación previa contra los integrantes de dicha Comisión que terminaron denunciados por prevaricato por acción. Ese delito ocurre cuando un servidor público dicta una decisión administrativa que sería contraría a lo estípulado en la ley.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es el ponente del conflicto de competencias en el caso Uribe. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El magistrado Ibáñez Najar ha analizado el expediente de la Fiscalía y de la Comisión de Acusación contra el exmandatario en este proceso, para definir en los próximos días cuál es la entidad competente para investigarlo por esos hechos que ocurrieron en el departamento de Antioquia.

El próximo lunes 9 de noviembre, los magistrados de la Corte Constitucional podrían definir quién deberá seguir investigando al exmandatario por esos hechos: la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusación del Congreso.