Ministro Iván Cancino responde a la JEP por recorte presupuestal y aclara rumores de persecución

El ministro de Justicia, Iván Cancino, le respondió a las advertencias que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre un posible recorte presupuestal y aclaró los rumores de supuesta persecución desde del Gobierno nacional contra el funcionamiento de esa institución creada tras los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

En medio de unas jornadas académicas que viene adelantando el Tribunal Superior de Bogotá en las instalaciones de la Universidad Libre, centro de la capital del país, el ministro Cancino fue tajante en responder a los cuestionamientos que ha hecho la JEP frente a las decisiones presupuestales del nuevo Gobierno.

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El ministro de Justicia aseguró: “Aquí nosotros hemos escuchado incluso altas cortes quejándose, diciendo que es que los estamos persiguiendo o que los estamos desfinanciando. Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios”.

La respuesta del alto funcionario del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se conoció después de que el magistrado Alejandro Ramelli, saliente presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, señaló que un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos podría afectar la operación de esa entidad.

Frente a esa situación, el ministro destacó: “La honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría, y no lo han tomado como una persecución, sino ha entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”.

El gobierno ha advertido que la situación financiera del país a traviesa por un momento tan complejo que propuso ante el Congreso de la República, una Ley de Rescate Económico que busca superar la crisis fiscal con impuestos y con recorte de gasto. Eso ha generado toda una controversia política.

Por eso Cancino aseguró: “Vamos a estudiar (…) pero no nos vamos a quedar en el estudio, sino vamos a encontrar las soluciones para mejorar la capacidad de que el Estado pueda hacer una justicia asequible al Estado, pronta, justa y realmente que se puedan mostrar resultados”.

Desde la JEP han manifestado que pese al recorte en el presupuesto y el proyecto de acto legislativo que pretende disminuir su funcionamiento de 15 a 10 años, examinarán todas las alternativas que permitan garantizar el funcionamiento de la jurisdicción que nación a partir del acuerdo que firmó el gobierno Santos con las extintas Farc.