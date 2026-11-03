Renunció el abogado de Deicy Jiménez, la mujer que denunció los ‘sexocontratos’. Estos son los detalles

Deicy Jiménez, la mujer que en SEMANA, en una entrevista exclusiva con Vicky Dávila reveló los ‘sexocontratos’, tiene una cita pendiente en la Fiscalía. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que por problemas de seguridad renunció su abogado defensor.

Contratos de Deicy Jiménez con el Gobierno Petro: en el último año fueron cercanos a los 60 millones

La contratista del gobierno de Gustavo Petro aseguró que, a cambio de relaciones sexuales con el entonces mandatario, recibió contratos de prestación de servicios en diferentes entidades, incluso en el Ministerio del Interior. Advirtió que conocía al exmandatario desde que se encontraba en el Congreso como senador.

La mujer reveló conversaciones, videos y fotografías que confirmarían las relaciones que sostenía con el expresidente Gustavo Pedro, según ella, a cambio de los contratos con entidades del Estado. Hace una semana rindió una diligencia de declaración en la Corte Suprema de Justicia y estaba pendiente que hiciera lo mismo la Fiscalía.

Deicy Jiménez Foto: AP

El ente acusador la convocó a una entrevista para que ampliara las denuncias que hizo, sin embargo, la diligencia no se podrá cumplir de acuerdo con lo que informaron algunas fuentes del proceso, por problemas de seguridad para el abogado Felipe Caballero quien, a través de sus redes sociales, había asumido la defensa de Deicy Jiménez.

La Fiscalía por su parte aseguró que estaba en el proceso de recuperar todos los elementos de prueba para contrastar los señalamientos y las denuncias que Deicy Jiménez hizo en SEMANA, Incluso se planteó la posibilidad de convocar a una diligencia de declaración y ampliación de denuncia al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos.

Andrés Felipe Caballero, abogado de Deicy Jiménez Ramírez Foto: Brian Rosado-SEMANA

Por ahora, la diligencia de declaración que estaba pendiente en la Fiscalía y que convocó a Deicy Jiménez, quedará aplazada hasta tanto un nuevo abogado asuma la representación legal de la testigo, aunque desde el ente acusador aseguraron que en este caso y por la naturaleza de la diligencia, no requiere de abogado.