Defensa de Deicy Jiménez advierte que ha sido víctima de seguimientos y una campaña de desprestigio para afectar su credibilidad

“Es una presión desproporcionada”. De esta forma respondió el abogado Felipe Caballero, defensor de Deicy Jiménez, a la denuncia penal que anunció el apoderado del expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro.

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Para el jurista, todo esto hace parte de una “estrategia” ya conocida para minar la credibilidad de Delcy Jiménez como testigo y poner en tela de juicio todo lo que ha dicho.

“Yo entiendo la estrategia, que no es nada novedosa. Lo primero es calificarlo de montaje; lo segundo es presionarla a través de su familia y lo tercero es denunciarla”.

Casualmente, todos estos puntos se registraron este jueves durante la diligencia que se adelantó en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

A primera hora, el abogado Alejandro Carranza calificó las declaraciones de Deicy Jiménez como un “montaje” contra Gustavo Petro y varios de sus exfuncionarios.

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Posteriormente, se conocieron dos reportajes periodísticos que revelaban información sensible e íntima de la mujer y su núcleo familiar.

En medio de la audiencia, Carranza anunció que presentará una denuncia contra Jiménez por delitos relacionados con el fraude procesal y falsedad en documento privado, entre otros.

“Esa presión sobre la familia no la hace la defensa, sino que la han hecho colegas, entre ellos Daniel Coronell, que publica datos personales, ubicación de la familia en el municipio de Sevilla. Incluso, mediante un periodista, Juan Guillermo Cuartas hace presencia física en la casa de la familia. No sé qué competencias tienen”, precisó.

Esta acción busca generar miedo y zozobra con el fin de que no declare.

“Claramente están generando una presión desproporcionada para que no declare, para que se asuste y se amilane”, explicó Caballero.

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“Aquí no les basta con decir que ella está mintiendo, sino que se aprovechan de algo muy puntual, unos documentos de su contrato. (…) Ella está abierta a seguir declarando”, precisó.

Deicy Jiménez fue citada para el próximo martes 3 de noviembre a la Fiscalía General para que entregue su versión como testigo.

El abogado indicó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le entregó un esquema de seguridad.