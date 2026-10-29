Federico Gutiérrez ‘explotó’ contra “los que se robaron a Medellín” tras revelarse el millonario detrimento de Afinia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó públicamente tras la confirmación de un hallazgo con presunta incidencia fiscal por cuantía de $739.562 millones de pesos formulado por la Contraloría Distrital de Medellín contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

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El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que el organismo de control fiscal revelara las conclusiones de su auditoría a la adquisición de la filial CaribeMar S.A.S. E.S.P. (Afinia), en la cual se evidenció la renuncia a cláusulas de protección contractual en septiembre de 2020.

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Gutiérrez cuestionó severamente las decisiones adoptadas por la anterior administración durante el proceso de inversión y ratificó que su gobierno continuará impulsando las acciones legales pertinentes. El alcalde reaccionó fuertemente ante el hallazgo fiscal de $739.562 millones en la compra de Afinia por parte de EPM.

A través de sus declaraciones institucionales, el jefe de la administración distrital atribuyó el detrimento patrimonial a la gestión del gobierno precedente en la ciudad y en la compañía de servicios públicos, señalando que la decisión se tomó ignorando advertencias técnicas e indicadores operativos desfavorables.

“Afinia: otra perlita de los que se robaron a Medellín. La Contraloría Distrital de Medellín ha determinado un hallazgo fiscal por $739.562 millones de pesos por la compra de Afinia, una decisión que tomaron los que se robaron a Medellín. Esta es solo la cifra inicial; la cuenta sigue. ‘La compra’ de Afinia fue la peor decisión que se ha tomado en la historia de EPM. La tomaron quienes mal gobernaron a Medellín desde EPM, a pesar de todas las advertencias. Y sabemos por qué lo hicieron”, aseveró el mandatario.

‼️‼️AFINIA: Otra perlita de los que se robaron a Medellín. La Contraloría Distrital de Medellín ha determinado un hallazgo fiscal por $739.562 millones de pesos por la compra de Afinia, una decisión que tomaron los que se robaron a Medellín. Esta es solo la cifra inicial, la cuenta sigue. “La compra” de Afinia fue la peor decisión que se ha tomado en la historia de EPM. La tomaron quienes mal gobernaron a Medellín desde epm, a pesar de todas las advertencias. Y sabemos por qué lo hicieron. Nosotros mismos denunciamos ante la Fiscalía el testimonio de una persona que aseguró que vendieron la gerencia de Afinia entre 5 a 8 millones de dólares para controlar la contratación de la empresa y que se lo habrían pagado al jefe de la banda. Los implicados tendrán que responder con su patrimonio. Se les está juntando todo. Y vamos a seguir hasta que paguen hasta el último peso. El tiempo nos sigue dando la razón. Recibimos un desastre heredado de los corruptos y estamos dando soluciones a todo esto. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 29, 2026

Denuncias penales e imputación de responsabilidades patrimoniales

En su intervención, el alcalde recordó las acciones judiciales emprendidas por su equipo de gobierno ante los organismos de control para esclarecer presuntos actos de corrupción derivados del manejo de la comercializadora de energía en la región Caribe.

“Nosotros mismos denunciamos ante la Fiscalía el testimonio de una persona que aseguró que vendieron la gerencia de Afinia entre 5 a 8 millones de dólares para controlar la contratación de la empresa y que se lo habrían pagado al jefe de la banda”, enfatizó Gutiérrez al referirse a las irregularidades contractuales y administrativas denunciadas previamente ante la justicia.

El pronunciamiento del mandatario coincide con los hallazgos de la Contraloría Distrital, que detallan cómo EPM renunció mediante la firma del Otrosí No. 5 a la cláusula de salida por Efecto Material Adverso (EMA), a pesar del incumplimiento en los indicadores de recaudo y de la incertidumbre financiera provocada por la pandemia y la contingencia de Hidroituango.

El alcalde concluyó su declaración advirtiendo que buscará la restitución total de los recursos afectados. “Los implicados tendrán que responder con su patrimonio. Se les está juntando todo. Y vamos a seguir hasta que paguen hasta el último peso. El tiempo nos sigue dando la razón. Recibimos un desastre heredado de los corruptos y estamos dando soluciones a todo esto”, puntualizó el gobernante de la capital antioqueña.