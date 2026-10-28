Prosperidad Social realiza jornada de entrega de subsidios de Colombia Mayor a mil personas en Medellín

Más de mil antioqueños recibieron este miércoles, 28 de octubre, transferencias del programa Colombia Mayor durante una jornada masiva para la entrega de estos subsidios a cargo de Prosperidad Social, que contó con la presencia de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.

Sandra Pérez, directora de Prosperidad Social, aseguró que, al llegar este Gobierno, encontraron dificultades presupuestales, pero que ya están trabajando para impulsar una ley de adición presupuestal que, de ser aprobada, beneficiaría aún más a los adultos mayores.

“Hay una ley de adición presupuestal que está incluyendo la plata para poderles pagar; cuando el Congreso nos dé la plata, nosotros esperamos, el ideal es que el siguiente ciclo que paguemos lo paguemos doble, para que ustedes reciban su ciclo doble; eso es lo que queremos hacer, es lo que el presidente Abelardo quiere hacer”, dijo Pérez.

Ana Lucía Pineda, primera dama de la nación, y Sandra Pérez, directora de Prosperidad Social en Medellín. Foto: Prosperidad Social.

La funcionaria manifestó, además, que este Gobierno está empeñado en hacer un “milagro social”. “Hay quienes dicen, que no le importa lo social; es mentira, importa y mucho, tenemos un compromiso con los más necesitados, queremos apoyar sus sueños, su bienestar”, recalcó.

En Antioquia, según cifras de Prosperidad Social, se entregarán subsidios de Colombia Mayor a 260.000 personas mayores.

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Estos recibirán hasta 230.000 pesos en este ciclo, con una inversión superior a los 60.000 millones de pesos por parte del Gobierno, para garantizar las condiciones de vida y el bienestar de las personas mayores.

Durante la jornada, la primera dama también se pronunció. Ante un nutrido grupo de adultos mayores, en la sede principal de Gana, en el centro de Medellín, afirmó que los adultos mayores están en el corazón de la Patria Milagro.

“El compromiso es con todos ustedes; para el presidente, Abelardo De La Espriella, para mí, para el equipo de Gobierno, ustedes son nuestra prioridad. Reconocemos la trayectoria de cada uno de ustedes, el trabajo que le entregaron al país, que le entregaron a sus hijos; ustedes hoy merecen una retribución, que el país les devuelva, tienen el compromiso de Prosperidad Social”, expresó la primera dama.

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Prosperidad Social informó que, en este nuevo ciclo, que va del 28 de octubre al 13 de noviembre, el programa Colombia Mayor beneficiará en todo el país a 2.850.685 personas mayores, con transferencias de hasta 230.000 pesos. Para esta entrega, la entidad destinará 669.581 millones de pesos.

Asimismo, informó que el Gobierno nacional avanza en el diseño y fortalecimiento de los programas que materializarán el Milagro Social, uno de los siete ejes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Este eje prioriza las acciones dirigidas a atender a la población que más necesita el acompañamiento del Estado, promover su bienestar, garantizar sus derechos y fortalecer su autonomía.