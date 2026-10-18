Ana Lucía Pineda defiende la recuperación de los valores: “La familia es la base de la sociedad. Tenemos que devolverle eso a Colombia”

En su entrevista con SEMANA, la primera dama Ana Lucía Pineda hizo un llamado a recuperar el valor de la familia como eje fundamental de la sociedad. En su conversación con Vicky Dávila, la esposa del presidente Abelardo De La Espriella compartió lo que piensa sobre algunos de los debates actuales.

Habla la primera dama, Ana Lucía Pineda: rinde cuentas de las donaciones y sale en defensa de la familia, los valores y la labor del presidente

La primera dama describió a su familia como “tradicional de valores” y “creyente”. Y aseguró que el país debe hacer un esfuerzo por volver a proteger esos valores.

“Siento que Colombia perdió mucho en estos últimos cuatro años, porque a la gente le hace falta mucho tener a Dios en su corazón. Siento que hay mucho odio, mucho rencor y eso seguramente lo cura tener a Dios presente. Tenemos un propósito y es devolverles la oración a las aulas de clase, las clases de religión, que son tan importantes, los valores, la familia, el respeto, la empatía. Eso es muy importante”, explicó.

La periodista Vicky Dávila le preguntó qué pensaba de la forma como en los últimos años se estaba educando a los niños en el país, a partir de algunos mensajes que fueron cuestionados en su momento por la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, quien aseguró que había encontrado intentos de imponer la “ideología de género” en los colegios públicos.

“Quieren vender una narrativa de que no hay que hablar de valores, de familia, y siento que la familia es la base de la sociedad. Tenemos que devolverle eso a Colombia. Hay familias que no están compuestas de papá y mamá por algunas circunstancias, pero también hay que respetar que aún existe la familia tradicional y hay que darle el valor a eso”, aseguró.

“A los niños hay que respetarlos y hay que esperar a que tengan una edad determinada para que puedan elegir con qué se identifican. Siento que no tenemos por qué imponer la ideología de género a los niños. Hay que dejarlos que tomen su rumbo, que conozcan las cosas realmente como son y no imponerles una ideología que ellos ni siquiera están entendiendo. Siento que, cuando tú le dices a un niño, si niño, si niña, si escoges para dónde te vas, es muy temprano para tocar esos temas”, dijo sobre la polémica por la cultura woke.

2308 Foto: SEMANA

Pineda aseguró que “quieren ir perfilando una ideología política también a temprana edad. A mí me parece que el tema de la edad es importante, porque mientras tú más maduro seas, más conocimiento tengas, más capacidades tienes tú de decidir, de tomar decisiones. Entonces, no podemos empezar a perfilar a unos niños que apenas están aprendiendo de historia, de matemáticas, de ciencias, de educación física, de deportes, de cultura, a meterles una ideología política cuando no es el momento. Me parece que todo tiene su momento”.

Abelardo De La Espriella anuncia la contrarrevolución cultural y una lucha frontal contra el wokismo: “Es un cáncer”

El presidente Abelardo De La Espriella presentó esta semana su contrarrevolución cultural. “Un modelo de colectivos, denominaciones, siglas y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral. El wokismo desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de pugnas entre opresores y oprimidos”, dijo el mandatario de Colombia.

“Esta corriente liberticida impone a través de la violencia física y verbal sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y, como se ha dicho, en la cultura. El Gobierno asume una lucha abierta y frontal contra el wokismo. No hay ambigüedad en esa materia y no voy a permitir que ningún funcionario la tenga”, agregó.

“El wokismo es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana. El wokismo ha trasladado la ideología de género y las lecturas identitarias a campos como la educación, la cultura y múltiples ámbitos de la vida social”, concluyó el presidente.