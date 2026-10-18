El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha denunciado varios casos de presuntas irregularidades en diferentes entidades del Estado.

Por esa razón, el Ejecutivo adelanta acciones para hacer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, mientras algunos sectores políticos han expresado cuestionamientos frente a esas actuaciones.

El caso más reciente es el del director del Sena, Ricardo Torres Castro, quien en sus viajes ha denunciado posibles casos de corrupción en dicha entidad y ha sido objeto de una serie de ataques por redes sociales.

Por ejemplo, en un encuentro pidió que se hicieran públicas sus palabras, en las que detalló presuntos hechos de corrupción en la entidad.

Director del Sena no aguantó más y ordenó que se publicaran sus denuncias de corrupción: “Vamos para la Fiscalía”

“Pero a mí lo que más me llena de indignación es que los contratistas tienen que hacerle pagos a ese concejal por su salario. Y no es uno ni dos, sino ya son varias personas a las que estoy invitando a que hagamos la denuncia pública y nosotros los acompañamos a la Fiscalía”, indicó el alto funcionario.

Y agregó: “Pero tenemos un llamado claro: no vinimos a cambiar la política de siempre, sino para siempre, y ese llamado tiene que ser contundente. Entonces, lo que pasa en Chiquinquirá me está pasando en otras regiones del país. Porque yo particularmente, y le pido, directora regional, que usted ha contado con mi apoyo, nos hemos acompañado, pero sabemos que no nos podemos permitir. Le pido que empecemos ya un plan de auditoría a Chiquinquirá”.

Esas declaraciones ocurrieron en el departamento de Boyacá y, aunque no dio nombres de los políticos que estarían detrás de los hechos denunciados, posteriormente comenzaron los cuestionamientos en su contra en redes sociales.

El director del Sena está preocupado por la “instrumentalización” de aprendices con fines políticos; esta es la denuncia

Posteriormente, denunció en Cúcuta que los aprendices del Sena estarían siendo utilizados con fines políticos y que los sacaron a las calles el pasado 14 de octubre para las movilizaciones del petrismo.

Diferentes integrantes del Pacto Histórico han hecho pronunciamientos en contra del director del Sena y han intentado vincularlo con el petrismo, todo esto después de las denuncias que ha hecho.

Uno de los senadores del Pacto Histórico que lo ha cuestionado es Wilson Arias, quien ha negado los señalamientos sobre un presunto manejo del Sena durante la administración de Gustavo Petro. Cuando Arias publica un video criticando al actual director, de inmediato es replicado en otras regiones y aparecen creadores de contenido apoyando las tesis del congresista.

El exsenador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, siempre dijo que el Sena durante el Gobierno de Petro fue “un fortín burocrático” y que sus denuncias quedaron documentadas en los debates de control político que adelantó en el Senado.

De hecho, fuentes del Sena aseguran que “cada región tiene su padrino, un dueño político” y por eso se está haciendo un cambio en las direcciones regionales, situación que seguramente ha incomodado a los políticos y atacan al director de la entidad.

Todos los directores que actualmente se encuentran en encargo serán objeto de cambio, mientras se avanza hacia un mecanismo de selección basado en méritos.

SEMANA conoció que el diagnóstico en el Sena apenas comienza. La entidad prepara un “libro blanco” con el que busca establecer qué ocurrió durante la administración anterior y determinar si existen hechos que deban ser puestos en conocimiento de los organismos de control. Ese texto será entregado directamente al presidente Abelardo De La Espriella.

Aunque la dirección del Sena no se quiso pronunciar sobre los ataques que ha recibido, integrantes del Pacto Histórico han expresado críticas frente a los cambios que se vienen haciendo en la entidad.