Director del Sena no aguantó más y ordenó que se publicaran sus denuncias de corrupción: “Vamos para la Fiscalía”

En medio de las acciones contra la corrupción que adelanta el Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella en varias entidades, se conocieron varios hechos que encendieron las alarmas.

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Los puso de presente el director del Sena, Ricardo Torres Castro, quien, en un encuentro, pidió que se hicieran públicas sus palabras, en las que detalló presuntos hechos de corrupción en la entidad.

“Pero a mí lo que más me llena de indignación es que los contratistas tienen que hacerle pagos a ese concejal por su salario. Y no es uno ni dos, sino ya son varias personas a las que estoy invitando a que hagamos la denuncia pública y nosotros los acompañamos a la Fiscalía”, indicó el alto funcionario.

El director del Sena, Ricardo Torres Castro, en plena reunión ordenó que se publicaran sus denuncias por presuntos hechos de corrupción en esa entidad: “Yo mismo vengo y nos vamos para la Fiscalía”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/htGfKHZDnF — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2026

Y agregó: “Pero tenemos un llamado claro: no vinimos a cambiar la política de siempre, sino para siempre, y ese llamado tiene que ser contundente. Entonces, lo que pasa en Chiquinquirá me está pasando en otras regiones del país. Porque yo particularmente, y le pido, directora regional, que usted ha contado con mi apoyo, nos hemos acompañado, pero sabemos que no nos podemos permitir. Le pido que empecemos ya un plan de auditoría a Chiquinquirá”.

“Hay algunas quejas escritas que yo le voy a hacer llegar, pero necesitamos empezar a intervenir y pido que, por favor, esto salga a la luz pública, que esta intervención mía se publique. Si la gente en Chiquinquirá tiene denuncias, que cuenten con toda la confianza y la determinación del director nacional del Sena para acompañarlos en esas denuncias”, insistió el director de la entidad.

Además, expresó en esa reunión: “Yo mismo vengo y nos vamos para la Fiscalía y hacemos las denuncias que tenemos que hacer. Esto no es de ningún concejal, esto no es de ningún exalcalde, esto no es de ningún… Esta es la entidad más querida de los colombianos y le tenemos que dar esa altura. Quien está aquí no es político, no va a ser político, no va a aparecer en ningún tarjetón. Tengo toda la libertad y la autonomía para pararme moralmente”.

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“Y decirle a los boyacenses, al país, pues que esto no lo vamos a permitir y yo necesito que ustedes como equipo regional en Boyacá acompañen esa tarea; fuera de los políticos de aquí, no los queremos acá, esta es una entidad técnica y ese llamado va para todo el país”, concluyó.