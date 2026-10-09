Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso que terminaron en la cárcel por el escándalo de la UNGRD, acaban de recobrar su libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
En desarrollo...
Los expresidentes del Congreso terminaron en la cárcel por el saqueo a la UNGRD.
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Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso que terminaron en la cárcel por el escándalo de la UNGRD, acaban de recobrar su libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
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