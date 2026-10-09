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Atención: Iván Name y Andrés Calle quedan en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia

Los expresidentes del Congreso terminaron en la cárcel por el saqueo a la UNGRD.

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Redacción Nación
9 de octubre de 2026 a las 3:42 p. m.
Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, protagonistas del escándalo de la UNGRD, quedaron libres.
Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, protagonistas del escándalo de la UNGRD, quedaron libres. Foto: 1. Semana / 2. Corte Suprema de Justicia

Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso que terminaron en la cárcel por el escándalo de la UNGRD, acaban de recobrar su libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

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