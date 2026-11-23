Los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyeron que el discurso del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre en el Claustro de Santa Clara, en Bogotá, donde calificó al ‘wokismo’ como un “cáncer” y anunció una “contrarrevolución cultural”, terminó vulnerando los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión.

Por esa razón, el fallo de primera instancia le ordenó al jefe de Estado realizar un pronunciamiento público en máximo cinco días para reconocer que los seguidores del llamado ‘wokismo’ no son enemigos de los valores de la Nación.

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En aquella alocución, el mandatario describió a esa comunidad como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”; además, dijo que se trataba de una “corriente liberticida” y en ese momento ordenó retirar de los lugares públicos cualquier imagen alusiva a Carlos Pizarro, el excomandante del M19.

Después de ese discurso, el viceministro del Interior del gobierno Petro, Héctor Gabriel Rondón Olave, radicó una tutela argumentando que tiene ideas progresistas al defender la igualdad de género, la libertad de orientación sexual, la no discriminación, la memoria de las víctimas, la paz y consideró que todas esas convicciones son las que el discurso del presidente habría agrupado como ‘wokismo’.

Para Rondón, esas expresiones de la máxima autoridad del Estado colombiano podrían generar una amenaza para el ejercicio de libertad de expresión de quienes siguen a esa comunidad. Así mismo, advirtió que esas expresiones podrían generar un “clima que legitima y estimula la hostilidad de particulares contra quienes son señalados”.

La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, rechazó la defensa de la Presidencia que consideró las expresiones como libertad de expresión en el debate político, basándose en una decisión de la Corte Constitucional que le ordenó al mandatario rectificar sus declaraciones sobre las personas ateas.

El Consejo de Estado explicó en el fallo de primera instancia que cuando un ciudadano pertenece a un grupo como el ‘wokismo’ y es estigmatizado desde la jefatura del Estado, está legitimado para radicar una tutela que busque la protección de sus derechos sin la necesidad de haber sido mencionado con nombre propio.

La Sala también consideró que los altos funcionarios, como el presidente de Colombia, tienen límites estrictos frente a sus discursos y pronunciamientos, al tener en cuenta que simbolizan la unidad nacional y deben respetar el pluralismo.