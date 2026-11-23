El trabajador tuvo que recibir atención médica por el trauma ocasionado, permanecer bajo observación y ser valorado por un especialista en oftalmología. El sindicato denunció el caso y exigió mayores garantías de seguridad.

Médico sufre brutal agresión por paciente al que salvó de una sobredosis en Medellín

Un nuevo episodio de violencia dentro de un centro asistencial de Medellín encendió las alarmas entre el personal médico. Esta vez, el afectado fue Henry Alberto Rondón Díez, Coordinador del Centro de Salud San Blas de Metrosalud, quien terminó con un trauma ocular luego de intervenir para proteger a una auxiliar que, según la denuncia gremial, estaba siendo atacada por un usuario.

Agresión a médico del Centro de Salud San Blas en Medellín el 18 de noviembre Foto: Captura de pantalla Página web Centro de Salud San Blas / Montaje SEMANA

Los hechos ocurrieron el miércoles 18 de noviembre en las instalaciones del centro médico, ubicado en el barrio Manrique. De acuerdo con la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS Antioquia), el incidente comenzó cuando un hombre llegó por fuera del horario establecido para su cita y reaccionó violentamente, intentando agredir inicialmente a una trabajadora del servicio.

Al percatarse de la situación, el médico intervino para mediar y proteger a su compañera. Sin embargo, recibió un fuerte golpe en el rostro que le ocasionó una lesión ocular. El profesional tuvo que recibir atención médica inmediata, permanecer bajo observación y ser valorado por especialistas en oftalmología.

Metrosalud rechazó lo sucedido y confirmó que el funcionario trabaja en la sede de San Blas. No obstante, señaló que mantendrá bajo reserva los detalles del caso para no interferir en las investigaciones que adelantan las autoridades. También informó que brinda acompañamiento médico, psicosocial y jurídico al trabajador.

Aumentan las agresiones contra médicos en Medellín

El caso volvió a poner sobre la mesa la violencia contra quienes trabajan en los servicios de salud. ASMEDAS Antioquia condenó el ataque y solicitó a Metrosalud, la Alcaldía, la Secretaría de Salud y las autoridades fortalecer la seguridad en los centros asistenciales.

La preocupación también está respaldada por las cifras. Según la Personería Distrital de Medellín, entre enero y julio de 2026 se reportaron 76 incidentes contra la Misión Médica, frente a los 47 registrados durante todo 2025. Esto representa un incremento del 61,7 %.

La entidad también advirtió sobre un posible subregistro de estos hechos, que incluyen agresiones, intimidaciones y hostigamientos contra médicos, enfermeros y auxiliares.

Mientras avanzan las investigaciones por lo ocurrido en San Blas, el gremio insiste en que ninguna inconformidad relacionada con horarios o atención médica puede justificar una agresión contra quienes trabajan para proteger la vida.