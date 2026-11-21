El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó este sábado que los sensores del Siata —entidad meteorológica de la ciudad— reportaron que tres quebradas están en nivel rojo por la tormenta eléctrica que enmarcó la tarde de Antioquia y varias regiones en Colombia este sábado.

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Las tres quebradas en mención son:

La Jabalcona, en Aguacatala.

La Guayabala, en el barrio Diego Echavarría.

La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado.

Mientras tanto, las quebradas Altavista (Fátima) y La Reventona (Cristo Rey) están en nivel naranja. También el río Medellín a la altura del Parque de las Aguas. Vale la pena recordar que, en aguaceros pasados, algunas de estas quebradas ya se desbordaron.

Esta nueva emergencia se reporta el sexto día consecutivo de fuertes lluvias en Medellín. Desde el lunes la ciudad ha sido azotada por condiciones meteorológicas complejas que han provocado caídas de árboles y más situaciones complejas en la ciudad.

Árbol caído en el sector de la Rosaleda, en San Antonio de Prado, en Medellín, en medio de un aguacero. Foto: Redes sociales

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El fuerte aguacero de este sábado fue calificado como una tormenta eléctrica por parte del alcalde de la ciudad. En las últimas horas las autoridades registraron 403 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá; 56 de ellas en Medellín.

Con el propósito de proteger a la ciudadanía, la Alcaldía ya tomó diferentes medidas en materia de movilidad.

“Por seguridad, cerramos el paso en la glorieta de Monterrey y en el sector de La Macarena. Por encharcamiento, también cerramos el paso en Bulerías y en la 80 con la loma de Los Bernal”, dijo Gutiérrez a través de una comunicación en su cuenta oficial de X.

El mandatario local también reportó que en La América un árbol cayó, exactamente en el cruce de San Juan con la carrera 88. Dicha emergencia no dejó lesionados, según el reporte del alcalde.

Las precipitaciones de este sábado estaban presupuestadas por el Siata, que ya había advertido que durante la mañana el cielo estaría despejado, pero en la tarde se registrarían intensas lluvias en Medellín. Para la noche, esta entidad pronosticó lloviznas leves.

Varias regiones de Colombia fueron sacudidas este lunes por las intensas lluvias. En Cajicá y Popayán también se reportaron diferentes emergencias a causa de las precipitaciones.

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Por el momento, las autoridades antioqueñas no han reportado afectaciones a las edificaciones de los ciudadanos o personas lesionadas, aunque con las lluvias que se registraron a lo largo de la semana sí se reportaron emergencias de esa magnitud.

El aguacero del miércoles en Medellín y el Valle de Aburrá causó estragos en diferentes puntos, entre ellos el colapso de dos casas de madera en el barrio Llanaditas, en el oriente de la ciudad, y la inclinación de una más.