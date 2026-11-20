La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien había presentado a Luz Verónica Estrada como su fórmula a la Cámara de Representantes, decidió hablar luego del escándalo de los títulos académicos de joven política.

En una grabación se escucha cómo Zuleta pidió a los seguidores del movimiento político de izquierda en Antioquia votar por Estrada en el marco de la consulta interna del 26 de octubre de 2025, cuando el Pacto seleccionó a su candidato presidencial y armó las listas cerradas que compitieron en las elecciones de marzo de 2026.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

Ahora, ante el escándalo, la senadora decidió responder a SEMANA sobre cómo llegó Verónica Estrada al Pacto, cómo la conoció ella, cuál fue su papel y qué piensa de esta situación.

SEMANA: ¿Cómo llegó Verónica Estrada al Pacto Histórico?

Isabel Cristina Zuleta: No lo sé. Ella trabajaba en la Dian con Llinás, tampoco sé cómo conoció a Llinás. Y después se inscribió para participar en las consultas.

Isabel Zuleta presentó a Luz Verónica Estrada como su "fórmula" a la Cámara de Representantes en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/hwgU50zOCa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

SEMANA: ¿Cómo la conoció?

I. C. Z: La conocí en Buriticá cuando fui a visitar a las comunidades mineras, ella se presentó como asesora de las comunidades mineras.

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SEMANA: ¿Tuvo usted algún papel en la decisión del ingreso de ella a las listas del Pacto Histórico?

I. C. Z: Ninguno. La lista del Pacto Histórico se definió por consulta, participaron de la consulta los que se inscribieron y el comité de ética no tuviese ninguna queja o señalamiento al respecto. Después participó en la consulta y ella sacó el número de votos que le permitió quedar en la lista a la cámara

Nunca supe de una queja o señalamiento en contra de ella.

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SEMANA: ¿Qué tiene para decir en este momento del escándalo que suscita su presunta falsificación de documentos para demostrar obtención de títulos académicos?

I. C. Z: Apoyé múltiples candidaturas a la consulta del Pacto Histórico en Antioquia y en el país, mujeres y hombres que he conocido en los procesos populares y que hicimos campañas colectivas por este proyecto político. No soy juez ni tengo porque preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré, menos cuando sé de las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar. No he hecho parte de ningún comité que verifique condiciones ni documentos requeridos.

Quienes hacemos parte de un proyecto político de izquierda tenemos una responsabilidad aún mayor con la defensa de la educación pública y con las clases populares que representamos. Rechazo cualquier falsificación de títulos académicos, como las que se han denunciado en el caso de Verónica Estrada. Lo que corresponde es que dé explicaciones claras y que la justicia esclarezca los hechos.