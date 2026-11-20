Gustavo Bolívar, una de las caras más visibles del Pacto Histórico, sentó su postura frente al escándalo que enfrenta la congresista Luz Verónica Estrada.

Ella está bajo la lupa de las autoridades por falsificar títulos universitarios y licencias de ingeniería para acceder a contrataciones.

La mujer se presentó como ingeniera de la Universidad Nacional, en Medellín, y de la Universidad de Antioquia. Ambas instituciones desmintieron los títulos.

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No solo eso. Ella acreditó dos licencias de ingeniera, pero ambas fueron adulteradas, según información verificada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.

Gustavo Bolívar manifestó en su cuenta de X que Luz Verónica Estrada debe renunciar a la curul que consiguió en la Cámara de Representantes.

“Con la representante de Antioquia por el Pacto Histórico, Verónica Estrada, quien, ‘presuntamente, falsificó sus títulos y su tarjeta profesional’ no podemos andarnos con ambages: debe renunciar ya mismo”, dijo el exsenador.

Para él, es una escena impresentable e indefendible, y pidió activar el comité de ética y disciplina dentro del movimiento de izquierda.