El senador Iván Cepeda Castro fue consultado, mientras marchaba, por el escándalo de Luz Verónica Estrada, la representante a la Cámara del Pacto Histórico que, tras hacer el ridículo en una sesión de control a la Cancillería, quedó expuesta por falsificación de títulos.

“Frente a nosotros vienen haciendo todo intento de desviar la atención. Hay una situación anómala, se atiende. La situación de esa representante ya ha sido objeto de un pronunciamiento muy claro por parte del Pacto Histórico y vamos a proceder de acuerdo a la ley y a lo que dicta la situación. Si hay algún miembro, dirigente, mujer o hombre del Pacto Histórico que tenga que responder ante la justicia, deberá hacerlo. Nadie tendrá una situación de encubrimiento o impunidad, pero también exigimos garantías para los miembros del Pacto Histórico”, aseveró.

Este es el pronunciamiento del Pacto Histórico, citado por Iván Cepeda Castro, ex candidato presidencial y actualmente senador de la República, integrante de la misma colectividad que Luz Verónica Estrada:

Esta fue su respuesta exacta del senador Iván Cepeda:

Aumenta la polémica: congresista Luz Verónica Estrada también falsificó licencia de ingeniera para un contrato en la Dian

Escándalo de Luz Verónica Estrada: rector de la Universidad Nacional revela las prácticas a las que recurrió con diplomas reales

Cepeda se pronunció tras el escándalo desatado con la congresista petrista Luz Verónica Estrada, quien se expuso a sí misma cuando pretendió corregir al canciller Ómar Bula.

La mujer usó un lenguaje que la dejó en exposición pública, al punto que ahora, tras escudriñar quién es ella, se denunció que detrás de tan precaria forma de expresarse está que la legisladora falsificó títulos universitarios y hasta documentos con tal de quedarse con jugosos contratos.

Estrada, congresista del Pacto Histórico, representante a la Cámara por Antioquia, pretendió “corregir” al canciller, Ómar Bula, y terminó expuesta por su uso del lenguaje.

Todo empezó cuando el canciller participó, el martes, 17 de noviembre, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. El jefe de la diplomacia colombiana, en su intervención, le habló a la representante Luz Verónica Estrada y corrigió su intervención en ese debate de control político.

“Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad, pero no bajemos el debate a esas minucias porque aquí estamos buscando, y lo mencioné durante mi intervención, acuerdos. Por lo visto, no hubo consensos en el hecho de que el crimen transnacional es una amenaza para todos. Creí que podía haber consensos en ese sentido”, afirmó el canciller.

En su intervención, la congresista Luz Verónica Estrada también dijo “interperie”, en lugar de “intemperie”. La legisladora ya había agarrado de la chaqueta al congresista Daniel Briceño en otra sesión, dejando entrever que tiene lenguaje y comportamiento atípicos.

SEMANA dio a conocer este 19 de noviembre el aparente intento de engañar al país que hizo Estrada presentándose como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia.

Aparte de eso, presentó su hoja de vida con un título falso, de acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional. SEMANA rastreó los documentos y constató aparentes irregularidades.

Para acceder a un cargo en la Dian en 2025, por 78 millones de pesos, Estrada certificó que estudió en la institución de educación superior pública más importante del país. La congresista se acreditó como ingeniera en Minas y Metalurgia, y radicó un diploma expedido el 16 de noviembre de 2021. También mostró las calificaciones que, supuestamente, alcanzó durante los 10 semestres de estudio y se puso notas altas.

También falsificó la licencia de ingeniera para obtener un contrato en la Dian. Según documentos del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ella trató de conseguir una licencia con los archivos fraudulentos.

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería sospechó de una aparente adulteración del diploma y acta de grado, y la notificó. La congresista no apeló.