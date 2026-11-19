Muy caro le puede salir a la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, el aparente intento de engañar al país presentándose como ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, cuando el mismo centro académico negó que fuera profesional.

Título falso de congresista del Pacto Histórico: ordenan investigación interna y solicitan renuncia

La representante Estrada Holguín se empezó a poner en evidencia cuando en un debate de control político demostró poco conocimiento académico, pero ya venía andando la investigación por sus títulos falsos que ya se convierten en denuncias ante la Corte Suprema de Justicia.

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Las denuncias en poder de SEMANA piden investigar a la representante Estrada por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso y uso de documento público falso.

La primera denuncia es de quien hasta hace unos días fue director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Germán Calderón España, quien a través de un memorial le pidió a la Corte la investigación formal.

Esta denuncia contra la representante del Pacto, Luz Verónica Estrada, fue presentada por Germán Calderón España. Foto: Pantallazo

Esta denuncia recopila las falsedades documentales de Estrada Holguín: “ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, se presentó a su nombre un registro de diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia, presuntamente expedido por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, con fecha de grado del 16 de noviembre de 2021″.

Agrega que “mediante oficio con referencia M.1.004.03-1451-25, expediente IE2025002077, del 23 de octubre de 2025, firmado por María Zuly Zuluaga Londoño, jefe de la División de Registro y Matrícula de la Sede Medellín, la Universidad informó que, revisados sus archivos físicos y digitales, no encontró registro de que la señora Estrada Holguín sea egresada de esa Universidad y Sede”.

Luz Verónica Estrada Holguín Documentos Foto: Suminstrado a Semana

La conclusión de esta denuncia es la que pondría a responder ante la Corte Suprema a la representante por el Pacto Histórico: “el documento que acredita un título profesional de una universidad pública habría sido falsificado y usado ante una autoridad pública, el Copnia, presuntamente para obtener la matrícula profesional de ingeniera. Corresponde a la Sala establecer si dicho título también se usó en la hoja de vida de la denunciada como candidata o como congresista”.

La segunda denuncia

Pero no fue solo una la denuncia contra la representante Estrada Holguín, el abogado Felipe Alzate, representante de la Veeduría Misión Colombia Transparente, también presentó la denuncia, esta acompañada por los diplomas chimbos con lo que se presentó como profesional.

La segunda denuncia fue presentada por el abogado Felipe Alzate de la veeduría Misión Colombia Transparente. Foto: pantallazo

Alzate plantea que la representante Estrada Holguín “exhibe un diploma de Ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, fechado en Medellín, a los 16 días del mes noviembre de 2021, con Registro N° 3645 Folio 07 del Libro de Diplomas N° 05 de la Facultad de Minas, Sede Medellín y número interno 27638″ (ver imagen).

Este título no tendría ningún peso y habría sido mandado a diseñar por la representante a la Cámara, pues la Universidad Nacional certifica que no es graduada de la institución.

El título falso, según la investigación, le dio a Estrada Holguín incluso para conseguir trabajo en la DIAN como ingeniera, por 78 millones de pesos, en 2025.

Luz Verónica Estrada Holguín Documentos Foto: Suminstrado a Semana

Pero es tan falso el título de la representante que el abogado Alzate entró a la plataforma de las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse, a verificar los resultados, pero este nunca fue presentado.

“El 18 de noviembre de 2026 consultamos en el portal del ICFES el certificado individual de asistencia a Saber Pro y TyT con el documento 103862****, y el sistema respondió que el usuario no fue encontrado (Anexo 5, dos capturas)”, se lee en la denuncia.

El diploma incluso tenía la falsificación de la firma de una docente, y fue ella misma quien reconoció el fraude y aseguró, en sus redes sociales, que había sido suplantada.

“El diploma y el acta llevan el nombre de María Fernanda Lara Díaz como Secretaria General de la Universidad. La profesora Lara se posesionó en ese cargo el 2 de agosto de 2021, según la Agencia de Noticias de la UNAL, de modo que lo ejercía en la fecha del diploma. En la red social X, la cuenta @vboterof publicó un mensaje en el que, según nuestra lectura, la Secretaria General identifica públicamente que su firma fue falsificada, es decir, suplantada, en el diploma”, advierte la denuncia.

Por ahora son dos las denuncias, pero muchas las pruebas contra la representante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, quien pasará de su curul en el Congreso a defenderse en la Corte Suprema de Justicia.