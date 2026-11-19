El hombre realizaba labores agrícolas en zona rural de Sardinata cuando activó el artefacto explosivo.

Su traslado hasta Cúcuta estuvo marcado por las dificultades de acceso.

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Esta vez, la víctima fue un campesino que realizaba labores agrícolas en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, cuando activó una mina antipersona que le provocó la amputación traumática de sus dos extremidades inferiores.

El hombre fue identificado como Edwuard Amador Becerra, de 45 años.

El accidente ocurrió en la vereda Las Parcelas, ubicada en el corregimiento de Luis Vero, donde pisó el artefacto explosivo mientras trabajaba en el campo, según informó Noticias Caracol.

La zona rural de Sardinata fue el lugar en donde el campesino resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersona. Foto: Redes sociales

Siete habitantes lo cargaron en una camilla improvisada

Después de la explosión, varios habitantes del sector acudieron para auxiliar al campesino.

Sin embargo, las condiciones geográficas y las restricciones de seguridad derivadas de la situación de orden público dificultaron el ingreso inmediato de una misión médica hasta el lugar.

Ante la emergencia, los pobladores le prestaron los primeros auxilios y consiguieron estabilizarlo mientras organizaban su traslado.

La situación obligó a siete habitantes de la zona a cargarlo en una camilla improvisada y recorrer varios tramos por caminos rurales de difícil acceso.

La comunidad se convirtió así en el primer apoyo para el agricultor, ante las dificultades para conseguir una evacuación médica inmediata.

Posteriormente, las autoridades sanitarias coordinaron su remisión hacia Cúcuta.

Como no fue posible realizar una evacuación aérea, el recorrido tuvo que hacerse por vía terrestre.

El trayecto hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz fue de aproximadamente 71 kilómetros y tomó más de una hora y 40 minutos.

Una vez ingresó al centro asistencial, el campesino fue llevado de inmediato a cirugía.

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Según el reporte de Noticias Caracol, al momento de la publicación todavía se esperaba un informe oficial sobre su estado de salud y evolución clínica.

El caso de Amador Becerra se suma a los hechos relacionados con minas antipersona y otros artefactos explosivos que afectan a las comunidades rurales de esta subregión de Norte de Santander.

De acuerdo con los registros conocidos por autoridades y organizaciones territoriales citados por Noticias Caracol, con este caso ya eran 24 las personas afectadas por minas antipersona en el Catatumbo durante 2026.

Entre ellas figuran campesinos, menores de edad, mujeres y miembros de la Fuerza Pública.

Por su parte, los representantes de las comunidades también han pedido a los grupos armados que operan en la región que eviten instalar minas y otros artefactos explosivos en zonas frecuentadas por campesinos y habitantes rurales, debido al peligro que representan para sus vidas.