ELN y disidencias de Calarcá, los dos grupos que delinquen en zona donde fueron asesinados tres soldados en Catatumbo

Una nueva acción terrorista fue lanzada en contra de las tropas por parte de los grupos criminales que delinquen en la región del Catatumbo.

En la zona del ataque con drones contra las tropas delinque el ELN. Foto: Semana

Tropas que adelantaban control territorial y de patrullaje en la zona Barco de la Silla en el Catatumbo, en Tibú, fuero atacas con drones cargados con explosivos. El saldo lamentable fue el de tres soldados asesinados y varios heridos.

Luego del ataque y al ver la emergencia en la que entraron los militares, el grupo criminal que estaba en la zona atacó a las unidades que decidían entre atender a los heridos, resguardar los cuerpos de los fallecidos y responder a las balas del enemigo.

Los ataques con drones con explosivos han transformado la guerra en el país. Cada vez son más frecuentes los ataques bajo esta estrategia terrorista por parte de los grupos criminales de alto impacto contra las tropas.

Recientemente el ministro de Defensa Jorge Mora, reconoció que no hay un sistema completo que prevenga los ataques de drones, sin embargo, dijo que se está trabajando en una estrategia conjuntamente con Estados Unidos para poder contener las mencionadas acciones terroristas.

Las disidencias de alias Calarcá, delinquen en las zona donde fueron atacados los militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Además el ministro Mora lanzó duras criticas contra el exministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quien acusó de hacer tour con dineros públicos buscando un escudo antidrones que anunció pero no lo dejó financiado ni contratado.

“Turismo oficial”

“La exviceministra para la Estrategia de Planeación y el exministro de Defensa acumularon millas en giras por India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington, Nueva York; supuestamente buscaban tecnología para enfrentar esta amenaza.

La realidad es que en esos viajes no salió una sola solución para proteger a nuestras tropas en el terreno”, denunció el ministro Mora, al indicar que hicieron “turismo oficial”.

Ministro Jorge Mora y Pedro Sánchez, exministro de defensa Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policías, los altos funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos. Prometieron un escudo nacional antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada, ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica, solo turismo oficial, estudio de papel y falsas promesas”, añadió el Ministro Mora.