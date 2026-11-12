Caso niñas y talio: denuncian a Juan de Bedout por la muerte de su exesposa, al parecer, también por talio

La tragedia por el asesinato de dos niñas envenenadas con talio en el norte de Bogotá empieza a escribir un nuevo capítulo en el que el padre de una de ellas aparece como protagonista.

Zulma Guzmán no se presentó a la imputación de cargos por el caso de las frambuesas con talio

Juan de Bedout fue denunciado por la familia de su exesposa, aparentemente también víctima de envenenamiento con talio y en un hecho en el que resulta involucrada Zulma Guzmán, la mujer señalada de asesinar a las dos niñas que, en criterio de la Fiscalía, se trató de un homicidio pasional.

En la dirección de fiscalías de Bogotá y en el grupo de homicidios se adelantan todos los actos de investigación de esta tragedia en la capital del país. Zulma Guzmán sigue privada de la libertad en Inglaterra, mientras en Colombia se adelantan todos los trámites para imputar cargos y pedir una medida de aseguramiento en su contra.

Mientras tanto, al ente acusador llegó una denuncia en la que se advierte la presunta responsabilidad en la muerte, en extrañas circunstancias, de la exesposa del señor Juan de Bedout y madre de una de las niñas fallecidas por el consumo de talio, inyectado de manera intencional y en unas frambuesas con chocolate que fueron enviadas a la casa a través de un domicilio.

Nuevo giro en el caso de las niñas envenenadas con talio en Bogotá; familiares también presentan rastros del tóxico Foto: Pexels

En la denuncia le piden a la Fiscalía adelantar los actos de investigación con el propósito de determinar la presunta responsabilidad en los hechos que fueron indagados por el ente acusador y que advierten que la muerte de la exesposa del señor de Bedout no fue consecuencia de un problema médico, sino un homicidio.

La defensa del empresario, en cabeza del abogado Fabio Humar, aseguró que estarán atentos a cualquier requerimiento de la Fiscalía, incluso aportando la información que se necesite para el avance de la investigación y ayudar en el proceso.

“Estaremos atentos a los llamados que haga a justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan de Bebout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera ”, dijo el abogado.

Fabio Humar, abogado y el caso de Zulma y las niñas de Nogales Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA / Adobe Stock

La denuncia se sumará a toda la investigación que desde hace varios meses adelanta la Fiscalía y que permitió establecer en grado de presunción la responsabilidad de Zulma Guzmán en el asesinato de las niñas, y ahora también de la madre de una de ellas en la misma casa donde ocurrió la tragedia.