El Gobierno nacional mantendrá las medidas para proteger el suministro de energía y agua ante la posibilidad de que El Niño se prolongue hasta mayo de 2027.

La NOAA estima en un 61 % la probabilidad de que el fenómeno se extienda hasta esa fecha y advierte que sus efectos podrían sentirse durante varios meses más.

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Diciembre y enero serían los meses más críticos por El Niño

De acuerdo con los análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones de menos lluvias y temperaturas más altas persistirían durante los próximos meses.

Los periodos de mayor impacto para el país serían diciembre de 2026 y enero de 2027.

El Gobierno advirtió que la presencia de El Niño no significa que deje de llover en todo el territorio nacional.

De hecho, noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias, pero se espera que esta no se desarrolle con el comportamiento habitual debido a la incidencia del fenómeno.

Los efectos tampoco serán iguales en todas las regiones. Para los próximos días de noviembre, el Ideam prevé un déficit de precipitaciones en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia.

En contraste, Cauca, Nariño y el sur de Chocó podrían registrar lluvias por encima de los valores normales.

En cuanto a las temperaturas, se esperan episodios por encima de lo habitual en departamentos de la región Caribe, sectores del Eje Cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

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El fenómeno comenzaría a debilitarse en 2027, pero sus efectos continuarían

Las proyecciones indican que El Niño comenzaría a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, escenario que cuenta con una probabilidad del 79 %.

A partir de ese periodo se espera que las precipitaciones regresen progresivamente y que Colombia retorne a condiciones normales de lluvias hacia mayo de ese año.

Sin embargo, el debilitamiento del fenómeno no significa que sus consecuencias desaparezcan inmediatamente.

El Gobierno explicó que los efectos sobre los ríos y los embalses pueden prolongarse hasta el segundo semestre de 2027.

Esto se debe a que la recuperación de las reservas de agua depende también del comportamiento de las fuentes hídricas que las alimentan.

Por esa razón, aunque las lluvias comiencen a normalizarse, los embalses podrían tardar varios meses en recuperar sus niveles. Esta situación mantiene la necesidad de adoptar medidas para evitar presiones sobre el suministro de agua y energía.

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Las medidas del Gobierno para evitar afectaciones en el suministro de energía

En el marco del Plan Energía YA, el Ministerio de Minas y Energía mantiene la coordinación de acciones para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico durante la temporada seca.

Entre las medidas implementadas se encuentra el aprovechamiento de toda la capacidad del embalse de Hidroituango.

También se estableció que los mantenimientos de las centrales de Chivor y Guavio no se realizarán de manera simultánea.

Adicionalmente, se amplió la capacidad para importar gas por Cartagena y se dispuso que los camiones encargados de transportar combustible hacia las plantas térmicas puedan circular durante fines de semana y festivos.

Otra de las acciones reportadas por el Gobierno fue el respaldo a un crédito de hasta 1,2 billones de pesos para que Air-e pueda continuar prestando el servicio de energía a sus usuarios.

Estas decisiones hacen parte de una estrategia que involucra a diferentes entidades del Estado para anticipar posibles dificultades durante los meses de mayor impacto del fenómeno.