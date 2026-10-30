¿Apagón financiero? La amenaza que se cierne sobre las térmicas en pleno fenómeno de El Niño

El domingo 25 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella, en su alocución, dedicó un espacio a la difícil situación energética. Confirmó que el fenómeno de El Niño que está enfrentando el país tendrá una intensidad muy fuerte y que, si bien se han visto fuertes aguaceros e inundaciones, “llevamos seis meses con lluvias por debajo de lo normal”. Agregó que octubre ha sido el mes más seco de este semestre y a los embalses ha llegado casi un 40 por ciento menos de agua de la que normalmente reciben este mes.

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“Ningún Gobierno puede hacer llover, pero sí tiene la obligación de administrar responsablemente el agua disponible”, dijo el mandatario.

En su intervención, el presidente De La Espriella se detuvo en un aspecto técnico, pero vital en la situación actual. “Durante años, los usuarios hemos pagado en nuestras facturas un mecanismo denominado cargo por confiabilidad. Este mecanismo remunera obligaciones de disponibilidad de energía firme, precisamente para respaldar el sistema cuando se presenten circunstancias como las que tenemos hoy, que son bien complicadas. Y ese momento ha llegado”, afirmó.

Según su balance, frente a obligaciones de 118 gigavatios hora diarios, se han solicitado 95, pero la generación apenas llega a 83. En 42 días, la meta solo se cumplió una vez. Aunque algunas empresas han respondido, otras han entregado menos del 30 por ciento de lo comprometido.

María Nohemí Arboleda Ministra de Minas y Energía. Foto: PEDRAZA PRODUCCIONES

“Le he solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos que adelante las investigaciones correspondientes, verifique el cumplimiento de esas obligaciones y examine las medidas que procedan dentro de sus competencias”, dijo el mandatario.

¿Cuál es el origen de la situación? A principios de septiembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una resolución para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica durante el fenómeno de El Niño, llevando a las térmicas a una mayor generación, en el cumplimiento de unas metas, para cuidar el agua de los embalses y poder atender las tensiones de este evento climático.

De acuerdo con analistas consultados por SEMANA, la situación se ha dado por los ajustes que ha hecho la Creg para atender los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar la generación de energía. Para ello, como explicó el presidente De La Espriella, la meta es llegar al mes de diciembre con el 80 por ciento en el nivel de los embalses, con lo que se podría superar con éxito el evento climático.

Para ello, el regulador fijó unas metas de generación de entre 95 y 100 gigavatios diarios, de los cerca de 240 que demanda el país, con el fin de preservar el agua de los embalses y aprovechar la capacidad térmica disponible. El debate se centra en el eventual incumplimiento de esas metas por parte de las térmicas.

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Sin embargo, allí aparecen conceptos clave en la controversia. Por una parte, en materia de precios: uno es el de bolsa, que corresponde al mayor precio de oferta de las unidades con despacho centralizado que han sido programadas para generar en el despacho ideal y que no presentan inflexibilidad. Representa un precio único para el sistema interconectado en cada periodo horario. Y el precio de escasez, un precio techo de venta de energía que corresponde al valor máximo que puede pagar la demanda del país por la energía, según XM. Hoy el precio de escasez para octubre está en 1.463 pesos por kilovatio, mientras que el de bolsa, en promedio, en el último mes es de 637 pesos.

Por otra parte, desde la operación, conceptos como la energía en firme del cargo por confiabilidad, es decir, la energía máxima que puede entregar la planta de manera confiable y con certeza. Y las obligaciones de energía firme, que son los compromisos que las plantas adquirieron cuando se ganaron el cargo por confiabilidad de entregar energía bajo condiciones de escasez.

¿Cuándo se configura una condición de escasez? Según explica un exfuncionario del sector, cuando el precio de la energía en bolsa supera el precio de escasez. “Cuando esto ocurre, se considera que existe una condición crítica y las obligaciones de energía firme se vuelven exigibles”. En ese escenario, aunque el precio de bolsa continúe subiendo, la energía cubierta por esas obligaciones se remunera al precio de escasez.

¿Qué pasa en este momento? “El Gobierno hizo una intervención que ha hecho que casi todo el tiempo el precio de bolsa no haya podido superar el precio de escasez. Así, no se cumple la condición de exigibilidad de las obligaciones de energía firme. Mientras el Gobierno dice que no están entregando la energía firme, los térmicos afirman que la intervención no deja llegar al precio de escasez”, dijo un analista. Esto tiene otra consecuencia: cuando el precio de bolsa supera al de escasez, las empresas saben que recibirán ingresos suficientes para cubrir sus costos de generación.

“Tenemos que pensar que hay empresas que se pueden quebrar y, si se quiebran, no hay sector para nadie. Se va el sector sistémicamente”, dijo la ministra Arboleda en la Comisión Quinta del Senado. Foto: 123RF

Allí entra a operar lo que se conoce en el mercado como rentas inframarginales. Esto significa que cuando se despachan las plantas y se ordenan las ofertas para atender la demanda, se hace del menor valor al mayor, y se remunera con el precio de la última planta que entró. Así, si una planta entró con 500 pesos, pero el precio cerró en 800 por kilovatio, su ganancia inframarginal es de 300 pesos.

“A diferencia de otros Niños, donde hay unas rentas inframarginales que sé que muchos de ustedes esperan, y en una crisis siempre alguien gana más que otro, en esta tenemos que pensar que hay empresas que se pueden quebrar y, si se quiebran, no hay sector para nadie. Se va el sector sistémicamente. Entonces, invité (a los generadores) a que razonablemente pensáramos en algo que les garantizara de alguna manera sus ingresos, pero que no significara rentas excepcionales que en esta crisis no se van a ver, porque eso llevaría a empresas a la quiebra. Lo que hemos hecho desde el Gobierno en compañía de la Creg es evitar un riesgo sistémico; que se vayan muchas plantas porque el precio podría subir por encima de mil y hay muchas empresas que están descubiertas en bolsa”, dijo la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, en una sesión de la Comisión Quinta del Senado en Barranquilla la semana anterior.

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Esta posición refleja la difícil situación financiera de Air-e y Afinia. Sin embargo, está la otra cara de la moneda. La decisión del Gobierno es que a los generadores térmicos solo se les van a reconocer los costos. Como explica un empresario del sector, esto da como resultado una posición de caja negativa, ya que hay que pagar retefuente sobre los ingresos, incluso si no se logra margen. “Esto no puede mantenerse mucho más tiempo”, dijo.

Agrega que es erróneo suponer que los generadores térmicos obtienen márgenes de ganancia en periodos distintos a los de El Niño, así como calificar de “irrazonables” los que están registrando actualmente. Además, insiste en que se tienen líneas de crédito con los proveedores de combustible que pueden cancelarse en cuanto se den cuenta de que no hay margen; esto puede provocar la falta de combustible durante el periodo de El Niño y la imposibilidad de generar.

A esto se añade una situación compleja para estas empresas, porque solo Air-e les adeuda 2,5 billones de pesos. Una suma de factores puede causar un efecto sistémico y desencadenar lo que muchos han llamado un “apagón financiero”.

Según el analista, en las condiciones actuales no tiene sentido exigirles a los generadores que entreguen energía y reciban a cambio una remuneración basada en costos, pues esto implicaría generar a pérdida, dado que no todos los costos están reconocidos.

Abelardo De La Espriella, Presidente de Colombia. Foto: CAPTURA DE PANTALLA YOUTUBE SEMANA

“La decisión de la Creg produce dos efectos. El primero es la creación de un mecanismo que no está contemplado en la regulación ni establece sanciones por incumplimiento, sino que se limita a expresar la intención de mantener las térmicas en funcionamiento. Y segundo, desconoce las condiciones técnicas del sector, pues no se puede hablar de incumplimiento cuando varias plantas están en mantenimiento. Entre septiembre y octubre, entre el 10 y el 15 por ciento de las plantas han pasado por ese proceso, que continuará en noviembre. Esto se debe a que las generadoras no se están preparando para las condiciones actuales, sino para las que se esperan en febrero, marzo y abril”, agrega.

La situación no es fácil y el margen de maniobra es muy reducido, entre asegurar que no se desbarajuste la entrega de energía y que jugadores de la cadena puedan sobrevivir.