Abelardo De La Espriella anunció las primeras embajadas que serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática

En el marco de su política exterior, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer una decisión que tomó frente a las embajadas de su Gobierno.

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En ese sentido, el jefe de Estado anunció que las embajadas de Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática.

“¡En la Patria Milagro, la carrera diplomática se enaltece y el mérito se demuestra! He dispuesto que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam sean ocupadas por funcionarios de carrera diplomática seleccionados mediante una convocatoria interna, abierta, transparente y con todas las garantías”, indicó en su cuenta personal de X.

Y avanzó en la publicación: “La convocatoria se abrirá hoy, viernes 30 de octubre, y cerrará el martes 3 de noviembre. Los días 4 y 5, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica evaluará las hojas de vida. El viernes 6 de noviembre recibiré los cinco perfiles seleccionados, con sus respectivos antecedentes y soportes”.

“He ordenado dejar de lado el listado inicialmente propuesto y adelantar un proceso que permita verificar objetivamente las capacidades, la experiencia y las condiciones de los aspirantes”, aseguró De La Espriella.

También aseguró en sus redes sociales: “Adicionalmente, informo que ya estamos adelantando los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá. Se trata de funcionarios de carrera diplomática que actualmente prestan sus servicios en esas mismas embajadas y cuyo conocimiento y trayectoria serán tenidos en cuenta para estas designaciones”.

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“¡Que quede absolutamente claro: el mérito no puede ser una consigna que se exige en público y se desconoce en privado! ¡Colombia necesita diplomáticos preparados, capaces de representar dignamente a nuestra nación y defender sus intereses ante el mundo! Bienvenidos a la Patria Milagro!”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.