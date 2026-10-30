El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó la Ley de Rescate Económico y desató diversas reacciones en sectores políticos y sociales.

Por un lado, hay quienes apoyan el proyecto, aunque piden que se estudie a fondo y se le puedan hacer algunos cambios. En contraste, hay quienes lo han rechazado de manera contundente.

Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), habló en El Debate de SEMANA acerca de esta iniciativa y, entre otras cosas, desmintió un “mito” que se ha venido creando desde que se conocieron los pormenores de la propuesta.

Imagen referencia de un debate en la Cámara de Representantes. Foto: El País

“El proyecto también trae unas medidas para aumentar el empleo, como por ejemplo el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), con el que se busca traer grandes inversiones y generar cerca de 355.000 empleos”, comentó.

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El exfuncionario explicó que la iniciativa, lo que dice, entre otras cosas, plantea una reducción del Estado y una recomposición de las fuentes de ingresos.

En ese sentido, uno de los puntos será la reducción de los contratos por prestación de servicios, aspecto que ha sido muy discutido por diferentes sectores.

Es ahí, según Junco, donde se ha creado un mito que “hay que desmontar”: “Esto no es una ley para cobrarle más a la gente y seguir gastando igual, ese es el mensaje”.

Por lo mismo, señaló que con esta iniciativa se va a suprimir gran parte de la nómina estatal, con lo que se tendrá un ahorro de dinero y, desde su visión, un alto impacto en las finanzas del país.

“Ese es el punto: esta norma lo que tiene que buscar es la disminución del gasto y lo está haciendo”, comentó.

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Tras analizar detenidamente todo lo que propone la Ley de Rescate Económico, Junco fue claro en que hay varios aspectos que deberían ser aprobados en el Congreso.

No obstante, también sostuvo que hay otros que se tienen que revisar detalladamente y, en su defecto, modificar o eliminar. “Hay un punto importante y es que se debe aprobar el capítulo de gastos, el de tarifas empresariales, el de alivios, entre otros”, dijo.

“Pero a la hora de la verdad, yo creo que más impuestos es muy incómodo, por lo que creo que debe haber planes alternos y esto lo hemos dicho varias personas de manera desinteresada”, agregó.

De hecho, planteó la posibilidad de que el Estado venda más activos y así haga frente a la deuda que se tiene. Junco explicó que ello sería una gran alternativa que ayudaría en el futuro.

“El Gobierno hace bien en ahorrar gastos, puede hacerlo incluso más, pero también tiene que entender que el bolsillo de la gente está un poquito apretado”, complementó.