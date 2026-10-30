Ornella Sierra se robó las miradas en la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: la influencer vivió curioso momento

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W llegaron al altar protagonizando una de las bodas más esperadas del año en el mundo del espectáculo colombiano. Durante la tarde y noche del jueves 29 de octubre, ambos fueron tendencia en las redes sociales justamente por las sorpresas que marcaron esta importante celebración.

En redes sociales, varias celebridades que asistieron como invitados comenzaron a compartir imágenes y videos de los momentos más especiales del matrimonio, cuya ceremonia tuvo lugar en la imponente y emblemática Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca.

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Entre los asistentes se encontraba la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, relacionada sentimentalmente con Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, poco después de su eliminación del reality del Canal RCN.

La joven influenciadora se robó las miradas en la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tras vivir un curioso momento que ella misma publicó en sus redes sociales y que, según sus seguidores, podría ser una señal sobre su futuro amoroso.

En las imágenes compartidas por la creadora de contenido, se observa el instante en que Luisa Fernanda W se dispone a realizar una de las tradiciones más populares en las bodas: el lanzamiento del ramo de novia.

Allí, en medio de varias figuras del entretenimiento que se animaron a participar en la dinámica, Ornella Sierra logró atraparlo y convertirse en la protagonista de la escena que, como era de esperarse, no pasó desapercibida y rápidamente despertó reacciones entre quienes presenciaron la situación.

Publicación de Ornella Sierra Foto: Instagram @ornellasierra

Sin embargo, más allá de quedarse con el ramo, uno de los detalles que más llamó la atención y hasta provocó risas fue que, en medio de su emoción, la influenciadora terminó afectando un poco el arreglo floral.

“Y ahí mismito se me dañó por la emoción”, escribió Ornella en su publicación a través de Instagram, reviviendo uno de los momentos más divertidos de la celebración, que se ha convertido en tema de conversación entre los internautas en las plataformas digitales.

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¿Ornella Sierra y Miguel Bueno fueron novios?

Aunque los rumores sobre un supuesto amorío entre Ornella y Miguel Bueno se apoderaron de las redes sociales a finales de 2024, la creadora de contenido aclaró que nunca tuvieron una relación amorosa, pese a la cercanía que mostraron en La casa de los famosos.

Lo que sí hubo entre los dos, luego de su salida del reality, fue un vínculo de amistad que los llevó a disfrutar varios momentos juntos cuando coincidían con sus proyectos en cualquier ciudad del país.