Belén Alonso, de ‘MasterChef Celebrity’, hizo frente a las críticas; respondió a quienes le piden que se vaya del país

La chef Belén Alonso respondió a los comentarios negativos que ha venido recibiendo por su participación en MasterChef Celebrity Colombia. A través de un video que se hizo viral, la jurado mexicana se dirigió a quienes le han pedido irse del país.

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“Hay unos comentarios en las redes sociales terribles de: ‘Váyase de Colombia’. Yo ya estoy en México hace varios meses, relájense”, dijo Alonso.

Esta respuesta causó reacciones entre los seguidores del reality, donde su manera de evaluar los platos suele causar amores y odios.

La cocinera hace parte del panel de jurados junto a Jorge Rauch y Nicolás de Subiría desde la edición de 2025. Sus comentarios han llamado la atención, especialmente por su insistencia en incorporar picante a distintas preparaciones.

Belén Alonso habló por las críticas que recibe en MasterChef Celebrity Foto: Instagram: @chefbelenalonso

Alonso aprovechó el video para defender el uso de este ingrediente y explicar que no es exclusivo de la gastronomía mexicana. “Me critican porque le pongo picante a todo. Quiero decirles que México no es el único país donde se ocupa el picante como sazonador”, mencionó.

Como ejemplo, mencionó cocinas internacionales: “En muchos países asiáticos, en Francia se utiliza con la pimienta de cayena, en España con el pimentón o paprika”.

Luego, terminó su mensaje con una frase que iba dirigida a las personas que cuestionan su trabajo: “Lo que te choca, te checa. Analícense ustedes por dentro […] mucha luz y buenas vibras”, concluyó, deseándoles a las personas lo mejor.

Esta publicación recibió muestras de apoyo, incluso Claudia Bahamón, presentadora del programa, comentó el video y le pidió que regresara al reality, y otros internautas se sumaron con mensajes como “Los que te amamos somos más” y “Regresa, Belén”.

Las diferencias con algunos participantes han alimentado las conversaciones y las críticas que recaen sobre la chef mexicana. En un reto, pidió a Mariana Mosso y Tavo Bernate, quienes ya fueron eliminados de la competencia, probar un chile crudo para explicarles que el ingrediente necesitaba tratamiento culinario.

“Es para que se den cuenta de lo que nos hacen. Por lo menos déle tratamiento”, les dijo.

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Este momento no cayó bien en el resto de participantes y el actor Emmanuel Restrepo puso en duda la dinámica y comentó: “Otra vez consejos de Belén que no sirven para nada. No entiendo para qué hacen eso”.

En otra evaluación, la chef consideró que a una ensalada “le faltaba alma”, mientras que en un relato escribió un plato como “chiquitos, pero picosos”. Debido a esto, la chef sigue causando debate en redes, pues unos la odian y otros la aman.