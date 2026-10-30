Fenalco se pronuncia por propuesta de aumento del IVA a vehículos eléctricos e híbridos en la Ley de Rescate

El pasado 29 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó el Proyecto de Ley 477 de 2026, también conocido como Ley de Rescate Económico, que plantea medidas para impulsar la inversión, atraer capital extranjero y estimular el crecimiento de la economía.

¿Cuánto aumentaría el precio de los carros híbridos y eléctricos con la Ley de Rescate Económico?

Dentro de los nuevos impuestos que se proponen, uno de ellos impacta en el sector automotor: el aumento de la tarifa diferencial del IVA a los vehículos eléctricos e híbridos.

Actualmente, estas unidades cuentan con una tarifa del 5 % y, si se llega a decretar la ley, el porcentaje subiría a un 19 %.

Frente a este escenario, distintas entidades del mercado han compartido sus opiniones. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) expresó su preocupación por los efectos que podría tener esta modificación tributaria en la comercialización de estos vehículos.

En diálogo con SEMANA, el gremio señaló que, si se llega a aprobar un incremento en el precio de las unidades eléctricas e híbridas, esto podría cambiar las decisiones de compra de algunos consumidores, sobre todo de aquellos que están limitados económicamente a conseguir vehículos nuevos.

Al ser unidades más costosas, el aumento del IVA podría provocar que conductores prefieran comprar carros tradicionales.

“Los vehículos eléctricos son más caros y, si los vas a encarecer más, probablemente voy a tomar la decisión de regresar al vehículo de combustión porque no me alcanza”, explicó el vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, Eduardo Visbal.

Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia crecieron más del 90 % en el primer trimestre de 2026. Foto: Cortesía

El representante también advirtió que la medida podría desacelerar el crecimiento que estas unidades han tenido durante este año; el impulso del mercado se ha logrado gracias a la venta de los vehículos eléctricos e híbridos.

Con corte hasta el mes de septiembre, se han matriculado en el país un total de 114.255 carros eléctricos e híbridos, derivando en un crecimiento del 94,6 % frente al mismo periodo de 2025 y representando cerca del 46 % del mercado de unidades nuevas.

Tras el anuncio del Gobierno nacional, Fenalco anunció que el presidente de la entidad, Jaime Alberto Cabal, se reunirá en los siguientes días con el Ministerio de Hacienda y Comercio, con el objetivo de que no se lleve a cabo el incremento del IVA.

“Esta semana se reunirá con los ministros de Hacienda y de Comercio para pedirles que no suban el IVA, porque afecta todo un proceso de transición energética en el que están sumidas las ciudades. Todo el mundo quiere ir haciendo esa transición para llegar a tener una mejor calidad del aire”, afirmó Visbal.